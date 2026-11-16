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Presseeinladung zum Online-Roundtable: Österreichs Klimafahrplan – Schluss mit unverbindlichen Zielen?
25.11.2026, 17:00 Uhr, Online
Ein Klimagesetz ohne verbindliche Ziele ist ein Fahrplan ohne Ankunftszeit. Doch wer muss was liefern - und bis wann?
Wir diskutieren, welche konkreten Schritte Österreich in den zentralen Sektoren setzen muss und warum verbindliche Reduktionspfade mit jährlichen Zwischenzielen entscheidend sind. Denn wer investieren, wirtschaften, bauen oder den eigenen Alltag verändern soll, braucht mehr als politische Ankündigungen: klare Zuständigkeiten, messbare Etappen und verlässliche Rahmenbedingungen.
Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, lädt zum 2. Online-Roundtable:
Wann & Wo:
Mittwoch, 25.11.2026 von 17:00 – 18:30 Uhr, online via MS Teams
Meeting-Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhZTcyZjctYjY3Yi00NjkwLWFiNGUtMzQxZTlhZTk4ZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b57117-8c80-4341-81a7-84ff31ea7169%22%2c%22Oid%22%3a%22ae3862bd-c097-417d-8f4f-d71b14402f9e%22%7d
Anmeldung: https://www.eventbrite.at/e/round-table-osterreichs-klimafahrplan-tickets-2004059291288
Mit dabei:
- Hildegard Aichberger – Geschäftsführerin Umweltbundesamt
- Michael Bernhard – NEOS Abgeordneter zum Nationalrat
- Andreas Jäger – Meteorologe und Klimajäger
- Karl Steininger – Wegener Center Graz
- Moderiert von Magdalena Wallis
Eine Kooperation von Zukunftsallianz und Business Allianz Klima.
Jetzt anmelden, informieren und mitreden!
Online-Roundtable der Zukunftsallianz zum neuen Klimagesetz
Datum: 25.11.2026, 17:00 Uhr - 25.11.2026, 18:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Online
Rückfragen & Kontakt
Andreas Köhazy
Sprecher Zukunftsallianz & Klimavolksbegehren
[email protected]
Tel: +43 (0) 699 15083325
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