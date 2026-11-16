Presseeinladung zum Online-Roundtable: Österreichs Klimafahrplan – Schluss mit unverbindlichen Zielen?

Wien (OTS) -

Ein Klimagesetz ohne verbindliche Ziele ist ein Fahrplan ohne Ankunftszeit. Doch wer muss was liefern - und bis wann?

Wir diskutieren, welche konkreten Schritte Österreich in den zentralen Sektoren setzen muss und warum verbindliche Reduktionspfade mit jährlichen Zwischenzielen entscheidend sind. Denn wer investieren, wirtschaften, bauen oder den eigenen Alltag verändern soll, braucht mehr als politische Ankündigungen: klare Zuständigkeiten, messbare Etappen und verlässliche Rahmenbedingungen.



Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, lädt zum 2. Online-Roundtable:

Wann & Wo:

Mittwoch, 25.11.2026 von 17:00 – 18:30 Uhr, online via MS Teams

Meeting-Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhZTcyZjctYjY3Yi00NjkwLWFiNGUtMzQxZTlhZTk4ZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b57117-8c80-4341-81a7-84ff31ea7169%22%2c%22Oid%22%3a%22ae3862bd-c097-417d-8f4f-d71b14402f9e%22%7d

Anmeldung: https://www.eventbrite.at/e/round-table-osterreichs-klimafahrplan-tickets-2004059291288

Mit dabei:

Hildegard Aichberger – Geschäftsführerin Umweltbundesamt

– Geschäftsführerin Umweltbundesamt Michael Bernhard – NEOS Abgeordneter zum Nationalrat

– NEOS Abgeordneter zum Nationalrat Andreas Jäger – Meteorologe und Klimajäger

– Meteorologe und Klimajäger Karl Steininger – Wegener Center Graz

– Wegener Center Graz Moderiert von Magdalena Wallis

Eine Kooperation von Zukunftsallianz und Business Allianz Klima.

Jetzt anmelden, informieren und mitreden!

Online-Roundtable der Zukunftsallianz zum neuen Klimagesetz

Datum: 25.11.2026, 17:00 Uhr - 25.11.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Online