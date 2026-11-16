  • 16.11.2026, 10:13:32
  • /
  • OTS0057

Presseeinladung zum Online-Roundtable: Österreichs Klimafahrplan – Schluss mit unverbindlichen Zielen?

25.11.2026, 17:00 Uhr, Online

Wien (OTS) - 

Ein Klimagesetz ohne verbindliche Ziele ist ein Fahrplan ohne Ankunftszeit. Doch wer muss was liefern - und bis wann?

Wir diskutieren, welche konkreten Schritte Österreich in den zentralen Sektoren setzen muss und warum verbindliche Reduktionspfade mit jährlichen Zwischenzielen entscheidend sind. Denn wer investieren, wirtschaften, bauen oder den eigenen Alltag verändern soll, braucht mehr als politische Ankündigungen: klare Zuständigkeiten, messbare Etappen und verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Zukunftsallianz, eine Initiative des Klimavolksbegehrens, lädt zum 2. Online-Roundtable:

Wann & Wo:
Mittwoch, 25.11.2026 von 17:00 – 18:30 Uhr, online via MS Teams

Meeting-Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhZTcyZjctYjY3Yi00NjkwLWFiNGUtMzQxZTlhZTk4ZGFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230b57117-8c80-4341-81a7-84ff31ea7169%22%2c%22Oid%22%3a%22ae3862bd-c097-417d-8f4f-d71b14402f9e%22%7d

Anmeldung: https://www.eventbrite.at/e/round-table-osterreichs-klimafahrplan-tickets-2004059291288

Mit dabei:

  • Hildegard Aichberger – Geschäftsführerin Umweltbundesamt
  • Michael Bernhard – NEOS Abgeordneter zum Nationalrat
  • Andreas Jäger – Meteorologe und Klimajäger
  • Karl Steininger – Wegener Center Graz
  • Moderiert von Magdalena Wallis

Eine Kooperation von Zukunftsallianz und Business Allianz Klima.
Jetzt anmelden, informieren und mitreden!

Online-Roundtable der Zukunftsallianz zum neuen Klimagesetz



Datum: 25.11.2026, 17:00 Uhr - 25.11.2026, 18:30 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Online




 Rückfragen & Kontakt 
Andreas Köhazy
 Sprecher Zukunftsallianz & Klimavolksbegehren
 [email protected]
 Tel: +43 (0) 699 15083325
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUP
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Mittwoch, 25.11.2026, 17:00] 
 Zukunftsallianz 
 Rückfragen & Kontakt 
Andreas Köhazy
 Sprecher Zukunftsallianz & Klimavolksbegehren
 [email protected]
 Tel: +43 (0) 699 15083325
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright