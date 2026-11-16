Aviso PK Grüne Wien am 17.11.: So trifft Wiens Kürzungspolitik Frauen und Mädchen

Wien (OTS) -

Thema: Seit Herbst 2025 trifft die Kürzungspolitik von Rot-Pink vor allem Frauen. Die Grünen Wien zeigen in sechs Bereichen, wo es Handlungsbedarf gibt.



Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

Julia Malle, Frauensprecherin, stv. Klubobfrau Grüne Wien



Zeit: Dienstag, 17.11. 2026, 10:00 Uhr

Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, 1010 Wien



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