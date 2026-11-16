- 16.11.2026, 10:09:02
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Aviso PK Grüne Wien am 17.11.: So trifft Wiens Kürzungspolitik Frauen und Mädchen
Thema: Seit Herbst 2025 trifft die Kürzungspolitik von Rot-Pink vor allem Frauen. Die Grünen Wien zeigen in sechs Bereichen, wo es Handlungsbedarf gibt.
Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Julia Malle, Frauensprecherin, stv. Klubobfrau Grüne Wien
Zeit: Dienstag, 17.11. 2026, 10:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at
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