Im Einsatz für Tiere: Tierschutzmagazin “Tierisch Gut” begleitet tierische Einsätze

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des kostenlosen Tierschutzmagazins der Stadt Wien “Tierisch Gut” dreht sich alles um den gemeinsamen Einsatz von Veterinäramt und TierQuarTier für Wiens Haustiere. Leser*innen erhalten Einblicke in die Arbeit der Amtstierärzt*innen und der Tierrettung, die rund um die Uhr für Tiere in Not im Einsatz sind. Außerdem stellt das Magazin bewegende Geschichten von Tieren vor, die im TierQuarTier Wien aufgenommen wurden und dort ein neues Zuhause gefunden haben.

“Für das Tierwohl sind unserer Stadt viele helfende Hände im Einsatz – sie wollen wir im Vorfeld von Weihnachten vor den Vorhang holen!” betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Ein weiterer Schwerpunkt im Heft ist die kalte Jahreszeit: Wie lassen sich Hundepfoten vor Streusalz, Split und Eis schützen? Worauf ist bei Katzen im Freigang zu achten? Wie kann ein Kaninchengehege winterfest gemacht werden? Und warum sollte man vor dem Starten eines Autos auf die Motorhaube klopfen?

Aktuelle Themen aus der Stadt

Darüber hinaus berichtet „Tierisch Gut“ über aktuelle Themen aus der Stadt – etwa das neue Solarfaltdach bei der ebswien, den mobilen Taubenschlag in Ottakring, die Renaturierung des ehemaligen Verschiebebahnhofs Breitenlee und die neue Ausbildung der Wiener Klimagärtner*innen. Für junge Leser*innen gibt es ein einen 8-seitigen Kids-Teil über Pferde und Esel mit Rätseln und Wissenswertem rund um die beliebten Tiere.

Neugierig geworden? Die aktuelle Ausgabe des Magazins „Tierisch Gut“ ist online unter https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/haustiere/tierisch-gut/ abrufbar.

Das Magazin erscheint 4 mal pro Jahr. Die gedruckte Ausgabe oder ein elektronisches Abo können per E-Mail an [email protected], oder telefonisch unter 01 4000 8060 kostenlos bestellt werden.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar.