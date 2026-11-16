Studie "Wirtschaftsfaktor Kirche": Kirche in Österreich Nettozahler

Wien (OTS) -

Die Römisch-katholische Kirche in Österreich ist ein wichtiger, verlässlicher und stabiler Wirtschaftsfaktor, Arbeitgeber und gesellschaftlicher Dienstleister. Das zeigen die Daten einer neuen Studie von Joanneum Research im Auftrag der Österreichischen Bischofskonferenz und Ordenskonferenz. Laut der Studie "Wirtschaftsfaktor Kirche" werden jährlich rund 7,3 Milliarden Euro an direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung erwirtschaftet. Im Vergleich zur gesamten Bruttowertschöpfung in Österreich erzeugt die Kirche ungefähr jeden 59. Euro der Bruttowertschöpfung. Die Kirche schafft dabei etwa 85.200 Arbeitsplätze in Vollzeit-Äquivalenten. Das ist ungefähr jeder 45. Arbeitsplatz in Österreich.

Die Zahlen der neuen Studie beziehen sich auf das Jahr 2023. Die Studie vergleicht die aktuellen Ergebnisse auch mit Daten des Jahres 2012, die in der ersten Studie dieser Art im Jahr 2015 veröffentlicht wurden.

Aus Sicht der Steuerzahler ist hervorzuheben, dass die Kirche mit ihren Leistungen einen staatlichen Nettonutzen für Österreich von rund 890 Millionen Euro produziert. (Die Vorstudie wies für das Jahr 2012 noch ein Nettodefizit von 130 Millionen Euro aus.)

Auch die Kosten-Nutzen Gegenüberstellung zeigt ein eindeutiges Bild: Die Kosten der Allgemeinheit für die Katholischen Kirche betragen rund 6,5 Milliarden Euro. Dem gegenüber steht ein Nutzen von etwa 12,8 Milliarden Euro. Der gesamte wirtschaftliche Nutzen ist demnach fast doppelt so groß wie die gesamten wirtschaftlichen Kosten. Anders ausgedrückt: 1 Euro Finanzierung ergibt 1,57 Euro gesellschaftlichen Nutzen. Die Studienautoren halten zusammenfassend fest: "Der Staat profitiert deutlich von den Leistungen der katholischen Kirche."

Vielfältiges Leistungsspektrum

Die Studie berechnet den Wert der Leistungen der Kirche in den Bereichen "Soziales", "Bildung", "Gesundheit und Pflege", "Religiöses Leben und Kultur", "Entwicklung, Mission und humanitäre Hilfe" sowie "ehrenamtliche Tätigkeiten".

Im Sozialbereich sticht vor allem die Caritas hervor. Mit 18.000 Angestellten und 44.000 Ehrenamtlichen unterstützt die Caritas 106.000 Personen in schwierigen Situationen und betreibt 72 Einrichtungen für Wohnungs- und Obdachlose mit 2.642 Schlafplätzen. Im Bildungsbereich verweist die Studie u.a. auf die 288 katholischen Schulen, die von 73.200 Schülerinnen und Schüler besucht werden.

Ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor sind auch die 23 Ordensspitäler. Sie verfügen zusammen über ca. 7.200 Betten, das sind 12 Prozent aller Spitalsbetten. Versorgt werden jährlich 450.000 Patientinnen und Patienten. Das entspricht 20 Prozent aller stationär versorgten Patientinnen und Patienten in Österreich.

Mit 53 Senioren- und Pflegeeinrichtungen ist die Caritas eine der größten Anbieterinnen von Pflege und Betreuung in Österreich. In 53 Einrichtungen leben 6.408 Personen. Im Bereich Pflege und (mobile) Betreuung der Caritas arbeiten 6.212 Personen, die über 2,6 Millionen Einsatzstunden leisten. Auch die Ordensgemeinschaften betreiben in Österreich 37 Alten- und Pflegeheime.

Sakramente und religiöse Rituale

Sakramente und religiöse Rituale sind die Kernaufgabe der Kirche. Für die ökonomische Bewertung berechnet die Studie die Ausgaben für Feiern und Aufwendungen wie Kleidung oder Geschenke zu den Sakramenten Taufe, Erstkommunion und Firmung. Die durchschnittlichen Kosten für eine Taufe werden für das Jahr 2023 auf knapp 1.200 Euro geschätzt. Hochgerechnet auf die gesamte Anzahl an Taufen im Jahr 2023 (39.488) ergeben sich somit Aufwendungen von rund 47,4 Millionen Euro. Durch Erstkommunionen werden Ausgaben im Ausmaß von rund 53 Millionen Euro generiert, durch Firmungen rund 57,6 Millionen Euro.

Im Kulturbereich verweist die Studie auf 15.380 Denkmäler der Kirche. Das sind 39 Prozent aller Denkmäler in Österreich. Die Die kirchlichen Sehenswürdigkeiten sind auch ein Magnet im Tourismus. Die Studie schätzt die gesamten Tourismusausgaben, die durch die Kirche generiert wurden, auf rund 110,5 Millionen Euro.

Erstmals berücksichtigt die aktuelle Studie auch die Leistungen der Kirche in der Entwicklungszusammenarbeit. Die Kirche investiert in die Entwicklungsarbeit und humanitäre Hilfe fast 90 Millionen Euro. Ein Großteil der Finanzierung von Projekten erfolgt dabei aus Spenden.

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Ein wesentliches Element des kirchlichen Wirkens sind die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Der Wert der gesamten ehrenamtlichen Arbeit beträgt 462,4 Millionen Euro, wenn diese Arbeit mit dem durchschnittlichen Bruttostundenlohn berechnet wird. Erneut halten die Autoren fest: Der Staat profitiere deutlich von den Leistungen der Katholischen Kirche.

In den Pfarren sind etwa 270.000 Menschen ehrenamtlich tätig. Das sind ungefähr 5,9 Prozent aller Katholikinnen und Katholiken in Österreich. Die Ehrenamtlichen betreuen etwa Bibliotheken, gestalten Feste und Gottesdienste, leisten Besuchsdienste, sammeln für die Dreikönigsaktion oder andere Initiativen und vieles mehr. Jede Person arbeitet pro Jahr im Durchschnitt 84,4 Stunden ehrenamtlich. Das sind etwa 30 Prozent mehr als vor zehn Jahren, damals waren es 65 Stunden. Insgesamt arbeiten die Freiwilligen in den Pfarrgemeinden 22,7 Millionen Stunden.

In den Ordensgemeinschaften engagieren sich fast die Hälfte der Mitglieder ehrenamtlich. Das sind 1.888 Personen, also 49,7 Prozent der Ordensangehörigen. Zusammen arbeiten sie 730.000 Stunden ehrenamtlich. Bei der Caritas, den VinziWerken und der Telefonseelsorge arbeiten etwa 47.500 Freiwillige fast 1,2 Millionen Stunden.

Hintergründe der Studie

Die kirchlich beauftragte Studie erhob wissenschaftlich fundiert die Leistungen der Kirche für das Gemeinwesen in Österreich und bildet deren ökonomische Effekte in Zahlen ab. Damit wird das vielfältige Engagement der Kirche erfasst. Das Problem dabei war, dass es "die" Kirche nicht gibt und damit auch keine einheitliche Organisation mit einem konsolidierten "Konzernabschluss". Die Kirche ist in mehrere tausend, teilweise miteinander verflochtene Rechtsträger gegliedert: Neben den neun Diözesen und dem Militärordinariat gibt es mehr als 2.900 Pfarren, 192 Frauen- und Männerorden sowie viele weitere weitgehend selbstständige Organisationen wie die Caritas oder die Ordenskrankenhäuser.

Diese Kircheneinrichtungen waren Adressaten einer umfangreichen repräsentativen Primärdatenerhebungen mittels Online-Fragebogen. Zusätzlich wurden Daten der Statistik Austria, Jahresberichte kirchlicher Stellen sowie Informationen von Bundesdenkmalamt und Ministerien berücksichtigt. Die Ergebnisse beziehen sich auf das Jahr 2023.

(Weitere Infos zur Studie: www.katholisch.at/wirtschaftsfaktorkirche)

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