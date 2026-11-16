Physio Austria: Gesundheitsreform braucht mehr als eine Spitalsfinanzierung – Physiotherapie ist Teil der Lösung

Wien (OTS) -

Berufsverband fordert eine konsequente Stärkung der Physiotherapie in der Gesundheitsreform: Investitionen in Prävention, Therapie und Rehabilitation sichern Versorgung, reduzieren Folgekosten und stärken die Arbeitsfähigkeit der Bevölkerung.

Die Gesundheitsreferent*innen der Länder haben bei ihrer Konferenz in Bregenz erneut eine ausreichende Finanzierung der Spitäler eingefordert. Physio Austria begrüßt die Forderung nach einer nachhaltigen Finanzierung des Gesundheitssystems. Gleichzeitig braucht es jedoch einen umfassenderen Blick auf die Gesundheitsversorgung: Eine zukunftsfähige Reform darf sich nicht auf die Finanzierung bestehender Strukturen beschränken. Entscheidend ist, wie Gesundheitsressourcen wirksamer eingesetzt, Erkrankungen frühzeitig behandelt und vermeidbare Folge- und Langzeitkosten reduziert werden können.

„Wenn wir über steigende Gesundheitsausgaben und die zunehmende Belastung der Spitäler sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, welche Leistungen Menschen gesund halten, ihre Selbstständigkeit erhalten, Krankenhausaufenthalte verkürzen und eine Rückkehr ins Erwerbsleben ermöglichen. Physiotherapie leistet genau dazu einen wesentlichen Beitrag. Es wäre gesundheitspolitisch kurzsichtig, dieses Potenzial nicht konsequent zu nutzen“, betont Constance Schlegl, Präsidentin von Physio Austria.

Sparmaßnahmen bei der Physiotherapie sind ein gesundheitspolitischer Widerspruch

Aus der Praxis berichten Physiotherapeut*innen wiederholt von Sparmaßnahmen in Gesundheitseinrichtungen, reduzierten Personalressourcen und der Nicht-Nachbesetzung frei werdender Physiotherapie-Stellen. Damit werden ausgerechnet jene personellen Kapazitäten geschwächt, die für eine frühzeitige Behandlung, die Mobilisierung und Rehabilitation von Patient*innen sowie die Vermeidung von Komplikationen und Folgeerkrankungen wesentlich sind.

Eine Reduktion physiotherapeutischer Ressourcen bedeutet nicht, dass der Versorgungsbedarf verschwindet. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Behandlungen später beginnen, Aufenthalte länger dauern, funktionelle Einschränkungen zunehmen und Patient*innen auf andere, häufig kostenintensivere Versorgungsangebote angewiesen sind.

„Wir können nicht gleichzeitig steigende Kosten im stationären Bereich beklagen und jene Berufsgruppen schwächen, die dazu beitragen können, Krankenhausaufenthalte zu verkürzen, Operationen zu vermeiden und Pflegebedürftigkeit hinauszuzögern. Wir brauchen eine Finanzierungslogik, die den Nutzen einer Leistung für das gesamte Gesundheitssystem berücksichtigt – und nicht nur deren unmittelbare Kosten“, so Schlegl.

WIFO und Economica zeigen das Potenzial: Physiotherapie ist auch ein Wirtschaftsfaktor

Wie relevant eine frühzeitige und bedarfsgerechte therapeutische Versorgung ist, unterstreicht der WIFO-Fehlzeitenreport 2026. Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes zählen weiterhin zu den bedeutendsten Ursachen für Krankenstände. Rund ein Fünftel der Beschäftigten ist davon betroffen. Bei diesen Personen werden durchschnittlich 33,4 Krankenstandstage im Jahresverlauf ausgewiesen, gegenüber 19,3 Tagen bei den übrigen Erkrankten. Gleichzeitig erreichen therapeutische Angebote bislang nur einen kleinen Personenkreis.

Auch die von Physio Austria gemeinsam mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut Economica erarbeitete Relevanzanalyse „Physiotherapie in Österreich“ macht den gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen deutlich: Anhand konkreter Versorgungssituationen zeigt sie, welche Einsparungspotenziale durch den gezielten Einsatz von Physiotherapie entstehen können.

So ergibt sich bei chronischen Rückenschmerzen ein jährliches Potenzial von 16 bis 34 Millionen Euro durch vermiedene Operationskosten sowie weitere 43 bis 87 Millionen Euro durch vermiedene Krankenstandskosten. Bei Kniearthrose liegt das ausgewiesene Potenzial durch hinausgezögerte oder vermiedene Operationen bei 12 bis 32 Millionen Euro jährlich. Auch in der Schlaganfallversorgung und der Sturzprävention zeigt sich ein erhebliches Entlastungspotenzial.

Dies verdeutlicht, dass Physiotherapie nicht nur eine Gesundheitsleistung ist, sondern auch eine volkswirtschaftlich relevante Ressource ist. Sparen bei Physiotherapie verursacht weit höhere Kosten in anderen Bereichen des Gesundheitssystems.

Physiotherapie muss strukturell in die Gesundheitsreform integriert werden

Für Physio Austria ist daher entscheidend, dass die Reformpartnerschaft nicht nur Finanzierungsfragen und neue Versorgungsstrukturen verhandelt, sondern auch die Kompetenzen und Ressourcen der Gesundheitsberufe konsequent einbindet. Eine moderne, patient*innenzentrierte Versorgung braucht durchgängige Versorgungspfade – von der Prävention über die frühe Intervention und Therapie bis zur Rehabilitation und Nachsorge.

Dafür sind insbesondere drei gesundheitspolitische Schritte wesentlich:

Einbindung von Physiotherapeut*innen in ELGA: Physiotherapeutische Leistungen und relevante Befunde müssen in den elektronischen Datenaustausch integriert werden. Das verbessert die sektorenübergreifende Zusammenarbeit, vermeidet Informationsverluste und unterstützt eine kontinuierliche Versorgung.

Physiotherapeutische Leistungen und relevante Befunde müssen in den elektronischen Datenaustausch integriert werden. Das verbessert die sektorenübergreifende Zusammenarbeit, vermeidet Informationsverluste und unterstützt eine kontinuierliche Versorgung. Aufnahme der Physiotherapie in den Eltern-Kind-Pass: Die physiotherapeutische Expertise soll bereits frühzeitig für Prävention, Entwicklungsbegleitung und die Erkennung von Bewegungs- und Funktionsauffälligkeiten genutzt werden können. Damit werden Gesundheitsförderung und Prävention von Beginn an gestärkt.

Die physiotherapeutische Expertise soll bereits frühzeitig für Prävention, Entwicklungsbegleitung und die Erkennung von Bewegungs- und Funktionsauffälligkeiten genutzt werden können. Damit werden Gesundheitsförderung und Prävention von Beginn an gestärkt. Einbindung in die PAIS-Versorgung: Menschen mit Postakuten Infektionssyndromen, insbesondere ME/CFS, benötigen multiprofessionelle, koordinierte und bedarfsgerechte Versorgungsangebote. Physiotherapie kann im Rahmen individueller, symptomadaptierter und belastungsorientiert vorsichtiger Behandlungskonzepte einen wichtigen Beitrag leisten. Voraussetzung sind entsprechende fachliche Standards und eine an den individuellen Belastungsgrenzen orientierte Versorgung.

Darüber hinaus muss Physiotherapie als elementarer Bestandteil der Primärversorgung gestärkt und in den regionalen Strukturplänen verankert werden. Dazu gehören eine bedarfsgerechte Personalplanung, ausreichend finanzierte Versorgungskapazitäten und die systematische Nutzung physiotherapeutischer Kompetenzen in allen relevanten Versorgungsbereichen.

Gesundheitsreform muss Versorgung neu denken

„Die zentrale Frage der Gesundheitsreferent*innen – was kommt tatsächlich bei den Patient*innen an? – ist auch für uns der entscheidende Maßstab. Eine Reform ist dann erfolgreich, wenn Menschen früher Zugang zu den für sie notwendigen Leistungen erhalten, ihre Gesundheit und Selbstständigkeit möglichst lange erhalten können und Versorgung nicht erst dann stattfindet, wenn bereits hohe Folgekosten entstanden sind“, hält Schlegl fest.

Physio Austria fordert daher, die Physiotherapie in der weiteren Arbeit der Reformpartnerschaft verbindlich zu berücksichtigen. Eine nachhaltige Gesundheitsversorgung entsteht nicht allein durch zusätzliche Mittel für bestehende Strukturen, sondern durch eine intelligente Verteilung der Ressourcen, die Stärkung der Gesundheitsberufe und eine konsequente Orientierung am tatsächlichen Bedarf der Patient*innen.

Über Physio Austria

Physio Austria ist der Bundesverband der Physiotherapeut*innen Österreichs und vertritt die berufspolitischen Interessen der Physiotherapeut*innen. Der Verband setzt sich für eine qualitätsgesicherte, evidenzbasierte und patient*innenorientierte physiotherapeutische Versorgung sowie für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens ein.