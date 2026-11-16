Tandem: Mentoring Austria zeichnet erstmals nachhaltige Partnerschaften aus

Wien (OTS) -

TANDEM. So heißt der Anerkennungspreis für nachhaltige Partnerschaften von Mentoring Austria. Im Rahmen der Community Days Festveranstaltung am 12.11.2026 wurden die Gewinner*innen dieser ersten Ausgabe des Awards preisgegeben: Younus, START-Stipendien und NexGenBuddies überzeugten die Fachjury in drei Kategorien durch ihre wirkungsvolle und vorbildliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und sozialen Mentoring-Organisationen.

Starke Verbindungen für gesellschaftliche Wirkung

Der neu geschaffene Award rückt Partnerschaften in den Fokus, die durch gegenseitiges Vertrauen und langfristiges Engagement einen nachhaltigen Mehrwert für die Gesellschaft und soziales Mentoring in Österreich schaffen.

„ Mentoring entfaltet seine volle Kraft dort, wo Wirtschaft und Zivilgesellschaft Hand in Hand gehen. Mit dem TANDEM Award wollen wir jenen wirkungsvollen Kooperationen eine Bühne bieten, die Vorbildcharakter für ganz Österreich haben “, betont Marianne Sorge-Grace, Geschäftsführerin von Mentoring Austria.

Unterstützt wurde die Initiative maßgeblich durch den Wegbegleiter Georg Starhemberg, Leiter des Beiratsgremiums, der die Bedeutung tragfähiger Netzwerke im Mentoring-Bereich unterstreicht.

Unabhängiges Auswahlverfahren unter hochkarätiger Besetzung

„ Die hohe Qualität der Einreichungen hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Potenzial in nachhaltigen Synergien steckt. Die Entscheidung ist der Jury angesichts der herausragenden Leistungen keineswegs leichtgefallen. Mentoring Austria kann auf seine Mitglieder stolz sein ", so Hannah Desaler, Projektleiterin.

Unter ihrer Leitung wählte ein hochkarätiges Gremium aus Experten und Expertinnen die drei Siegerprojekte aus. Neben der Juryleitung gehörten dem Auswahlgremium renommierte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem Sozialbereich an: Herbert Auer, Claudia Baumgartner, Wolfgang Chmelir, Robert Gulla, Otto Hirsch, Eberhard Raithelhuber, Irene Schenk, Marianne Sorge-Grace und Georg Starhemberg. Ein herzlicher Dank gilt dem gesamten Gremium für das wertvolle ehrenamtliche Engagement.

Die TANDEM-PreisträgerInnen der ersten Ausgabe

Die drei ausgezeichneten Initiativen stehen stellvertretend für innovative und nachhaltige Mentoring-Konzepte:

Younus mit Generali Versicherung in der Kategorie High Impact Projekte: Ausgezeichnet für die umfassende Unterstützung eines beispielhaften Mentoring-Programms, das jungen Menschen Chancengleichheit und Orientierung bietet.

START-Stipendien mit L'Oréal in der Kategorie Corporate Volunteering: Gewürdigt für die nachhaltige Begleitung und Förderung von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte durch Mitarbeiter*innen von L'Oréal Österreich.

NexGenBuddies mit BILLA AG in der Kategorie Nachhaltige finanzielle Unterstützung: Prämiert für die langfristig angelegte Trägerschaft, die innovative, generationenübergreifende Ansätze in der zukunftsorientierten Mentoring-Arbeit ermöglicht.

Dank an PartnerInnen

Wir bedanken uns herzlich bei unserer Gastgeberin, der Sparkasse Stiftung Niederösterreich, für den feierlichen Rahmen der Preisverleihung sowie bei unseren geschätzten PartnerInnen Mentoring Europe und der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten.

Die Preisverleihung bildete zugleich den Auftakt zu einem Fachwochenende: An der Bertha von Suttner Privatuniversität fand an diesem Freitag und Samstag die internationale Konferenz “Social Mentoring in Europe” statt, die wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen zum Thema Mentoring bündelt.



Über Mentoring Austria:

Mentoring Austria ist der österreichische Dachverband zur Förderung, Qualitätssicherung und Vernetzung von sozialem Mentoring.

Weitere Informationen: www.mentoring-austria.org sowie Fotos der Preisträger*innen: https://byphilia.smartalbums.gallery/mentoring-austria-community-days-2026/all