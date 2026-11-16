  • 16.11.2026, 09:27:02
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Lotto: win2day-User:in knackt Doppeljackpot mit mehr als 2 Millionen Euro

Solo-Joker nach Jackpot – Niederösterreicher:in gewinnt rund 344.000 Euro

Wien (OTS) - 

Mit dem Zahlendrilling 4, 5 und 6 als Bestandteil der „sechs Richtigen“ standen die Lotto Fans am Sonntag durchaus vor einer besonderen Herausforderung, aber für eine:n win2day-User:in war das so gar kein Problem: Ihr bzw. ihm genügte ein einziger Tipp, um den großen Wurf in Form eines Solo-Sechsers zu landen. Der Lohn für das bisschen Anstrengung kann sich mit mehr als 2 Millionen Euro durchaus sehen lassen. Dabei war der Tipp bereits vor vier Runden abgegeben und mit einer Laufzeit von neun Runden versehen worden.

Einen Solo-Gewinn gab es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein:e Spielteilnehmer:in aus Tirol war mit dem zweiten von fünf Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 88.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb in beiden Ziehungen ein Sechser aus. Damit kamen in beiden Fällen wieder die Gewinner:innen eines Fünfers in den Genuss höherer Quoten, denn auf sie wurde die jeweilige Gewinnsumme aufgeteilt. Dies bedeutete einmal knapp 4.000 Euro für 36, und einmal knapp 3.900 Euro für 37 Spielteilnehmer:innen.

Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten jeweils 80.000 Euro.

Joker

Beim Joker stand ein Jackpot und damit eine Gewinnsumme von rund 344.000 Euro auf dem Spiel. Einzig der Lottoschein eines bzw. einer Niederösterreicher:in trug die richtige Joker Zahl, und glücklicherweise hatte sie bzw. er auch das „Ja“ angekreuzt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 15. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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