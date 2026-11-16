Kindergartenneubau in Oberndorf an der Melk feierlich eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Der neue zwei-gruppige Kindergarten sowie die neue Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe in der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk wurden offiziell eröffnet. „Mit diesem gelungenen Projekt setzen wir gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten. Zugleich werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Ich gratuliere Bürgermeister Walter Seiberl und seinem Team aus Politik und Verwaltung“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds des Landes Niederösterreich mit einer Förderung in Höhe von über eine Million Euro unterstützt.

Die Erfolge der „NÖ Betreuungsoffensive“ spiegeln sich auch in den aktuellen Zahlen der Statistik Austria wider: In Niederösterreich werden in 1.684 Kindertagesheimen insgesamt 74.920 Kinder betreut. Bei den Besuchsquoten der zwei- bis vierjährigen Kinder liegt Niederösterreich jeweils auf Platz eins im Bundesländervergleich. „Die aktuellen Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass unsere Kinderbetreuungsoffensive wirkt und bei den Familien ankommt. Gemeinsam mit den Gemeinden schaffen wir ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot im ganzen Land“, betont Teschl-Hofmeister.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Zweijährigen: Mit einer Besuchsquote von 84,5 Prozent und einem Plus von 2,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr liegt Niederösterreich erneut an der Spitze. „Unser Weg ist klar: Vormittagsbetreuung gratis, Nachmittagsbetreuung leistbar und ein bedarfsgerechtes Angebot möglichst nahe am Wohnort“, so Teschl-Hofmeister. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der kontinuierliche Ausbau der Betreuungsplätze. Mit 3.680 Kindergartengruppen verfügt Niederösterreich über mehr Gruppen als jedes andere Bundesland. Von den österreichweit 174 neu geschaffenen Gruppen im Vergleich zum Vorjahr entfallen 88 – und damit mehr als die Hälfte – auf Niederösterreich.

Seit dem Start der „NÖ Betreuungsoffensive“ im Herbst 2022 wurde im NÖ Schul- und Kindergartenfonds für mehr als 600 Gruppen der erhöhte Fördersatz von 48,8 Prozent beschlossen. Bis Ende 2027 investieren das Land Niederösterreich und die Gemeinden insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich in den Ausbau der Kinderbetreuung. Davon trägt das Land 400 Millionen Euro. „Mein besonderer Dank gilt den Gemeinden für ihr großes Engagement, mit dem sie den Ausbau der Kinderbetreuung maßgeblich vorantreiben“, unterstreicht Teschl-Hofmeister.

Auch bei den Öffnungszeiten zeigen sich deutliche Fortschritte: 96,8 Prozent der niederösterreichischen Kindergärten sind mindestens 47 Wochen pro Jahr geöffnet. Die seit Sommer 2023 geltende Reduktion der Schließtage von drei auf eine Woche wirkt sich zudem positiv auf das VIF-konforme Betreuungsangebot aus. Bei den null- bis zweijährigen Kindern hat sich der Anteil seit 2018 von 31,1 auf 62,6 Prozent mehr als verdoppelt. Bei den drei- bis fünfjährigen Kindern stieg er im selben Zeitraum von 20 auf 55,4 Prozent.

„Die Zahlen bestätigen, dass wir mit der ,NÖ Betreuungsoffensive‘ die richtigen Schwerpunkte setzen: mehr Betreuungsplätze, weniger Schließtage und bedarfsgerechte Öffnungszeiten. Niederösterreich ist auf einem sehr guten Weg und investiert damit nachhaltig in die beste Zukunft unserer Kinder“, so Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]