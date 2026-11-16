Privates Konsortium kauft großvolumiges Wohn-Investment in Linzer Zentrumslage

Wien (OTS) -

Die in Wien ansässige ZEHA Real Estate vermittelte im Rahmen eines Asset Deals das Wohn-Investment in der Weingartshofstraße 33-35 in Linz. Das von Kneidinger Architekten entworfene Eckgebäude wurde 2015 errichtet und verfügt über 76 Wohnungen, eine kleine Gewerbeeinheit und 85 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Das Objekt mit über 6000 Quadratmeter Nettomietfläche zeichnet sich durch seine Lage in unmittelbarer Nähe zur Linzer Innenstadt und dem Hauptbahnhof aus und ist aufgrund seines modernen Erscheinungsbildes selbst Impulsgeber für die Umgebung.

Käuferin ist ein privates Investorenkonsortium aus Oberösterreich unter der Leitung von Anne Pömer-Letzbor. Verkäuferin ist ein Fonds der ERSTE Immobilien KAG. Das Objekt konnte deutlich über dem Buchwert platziert werden, das Closing fand Anfang November 2026 statt. Für ZEHA Real Estate ist dies bereits die vierte großvolumige Transaktion in der oberösterreichischen Landeshauptstadt innerhalb der letzten zwei Jahre. Christian Zehetner und Nadja Hafez bauen damit ihre starke Position in Linz weiter aus.

Auf rechtlicher Ebene wurde die Transaktion von Hasch & Partner Rechtsanwälte (Käufer) und HSP Rechtsanwält:innen (Verkäufer) begleitet.

Anne Pömer-Letzbor (Geschäftsführerin Weingarten Immo): „Als oberösterreichische Investorengruppe investieren wir bewusst dort, wo wir zu Hause sind und den Markt kennen. Die Weingartshofstraße überzeugt mit Lage, Bausubstanz und einem hoch attraktiven Wohnungsmix. Das war für uns die Grundlage, die Transaktion rasch und konsequent umzusetzen.“

Christoph Tittes (Head of Real Estate Transaction Management, ERSTE Immo KAG): „Wir ziehen sowohl hinsichtlich des erzielten Verkaufsergebnisses als auch der zügigen und professionellen Abwicklung der Transaktion eine ausgesprochen positive Bilanz. Besonders hervorzuheben sind die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie die klare, geschlossene und abgestimmte Kommunikation der Vertreter der käuferseitigen Investorengruppe.“

Christian Zehetner (Geschäftsführer, ZEHA Real Estate): „Wir freuen uns, dass wir diese Transaktion begleiten durften. Die zügige Umsetzung in einem volatilen Finanzierungsumfeld unterstreicht die Expertise und Handlungsfähigkeit aller Beteiligten. Entscheidend waren die professionelle Zusammenarbeit und die konsequente Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel. Dafür bedanken wir uns bei allen Partnern.“

Über ZEHA Real Estate

Die ZEHA Real Estate Services GmbH ist ein auf Immobilieninvestments und Transaktionsmanagement spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien. Im Jahr 2024 von den beiden Immobilienexperten Nadja Hafez-Hofmair und Christian Zehetner gegründet, begleitet das Unternehmen Investoren und Eigentümer bei der Vermittlung von Immobilieninvestments sowie dem Management und der Beratung bei Immobilientransaktionen über verschiedene Assetklassen hinweg – einschließlich Wohn-, Büro-, Hotel- und Einzelhandelsimmobilien. ZEHA Real Estate kombiniert fundierte Marktkenntnisse, ein weitreichendes Netzwerk und hohe analytische Präzision, um nachhaltige Wertschöpfung für institutionelle und private Investoren wie beispielsweise Immobilienfonds, Family Offices oder Privatstiftungen zu realisieren. www.zehareal.at