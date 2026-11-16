  • 16.11.2026, 09:12:50
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  • OTS0035

Ökonom:innen: Flugabgabe weiterentwickeln statt abschaffen

Abschaffung käme zu 90 Prozent jenen zugute, die ohnehin fliegen

Wien (OTS) - 

Die Flugabgabe sollte weiterentwickelt statt abgeschafft oder gesenkt werden. Zu diesem Schluss kommt ein Fachbericht der Scientists for Future, verfasst von den Ökonom:innen Angela Köppl, Stefanie Peer, Sigrid Stagl und Karl Steininger, dem Verkehrsplaner Günter Emberger und dem Physiker René Sedmik, der ihn initiiert hat.

Die Abgabe ist zu niedrig, nicht zu hoch: Ein Europaflug über 1.300 km verursacht 112 bis 320 Euro Klimakosten. Dem stehen 12 Euro Flugabgabe und rund 14 Euro aus dem EU-Emissionshandel gegenüber. Flugzeuge wirken zwei- bis dreimal so stark auf das Klima wie ihr CO2-Ausstoß allein; dieser Teil hat bisher keinen Preis. Eine Abschaffung kostet 190 Mio. Euro pro Jahr, ohne Gegenfinanzierung und mitten im EU-Defizitverfahren. Rund 90 Prozent kämen jenen zugute, die ohnehin fliegen, vor allem Vielflieger:innen; bei der von der Regierung verhandelten Senkung wären es 97 Prozent.

Die zusätzlichen Flüge verursachen Klimakosten von 160 bis 460 Mio. Euro jährlich, selbst bei vorsichtigster Rechnung mindestens 80 Mio. Euro, bei einem Zusatznutzen für Reisende von 8,5 Mio. Euro. Dass Mehrverkehr den Ausfall ausgleicht, ist nicht belegt. Auch die Standortsorge trägt nicht: 2025 gab es bei unveränderter Abgabe einen Passagierrekord, und auf der Langstrecke zahlt man ab Wien 12 Euro, ab Frankfurt 59 Euro.

Eine Kehrtwende wäre zudem ein Signal an alle Sektoren, dass CO2-Preise verhandelbar sind, sobald der Druck groß genug wird. Wer in Nachtzüge oder nachhaltige Kraftstoffe investiert, braucht aber Verlässlichkeit; Stop-and-go verteuert die Transformation. Die Autor:innen empfehlen, die Abgabe nach Distanz zu staffeln, Aufschläge für Business Class und Privatjets einzuführen, sie an die Inflation anzupassen und Einnahmen in Tag- und Nachtzüge zu lenken. Eine EU-weite Mindestabgabe und Kerosinbesteuerung wirken einer Verlagerung nach Bratislava besser entgegen als ein nationaler Verzicht.

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Scientists for Future
Univ.Prof.Dr. Sigrid Stagl
Telefon: +43 676 82135790
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Vorschau Bild von Die Flugabgabe in Österreich Klimawissenschaftliche, ökonomische und fiskalische Einordnung der Abschaffungsdebatte Scientists for Future Österreich · Fachbericht · 15. November 2026 [PDF, 496KB]

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