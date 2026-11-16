Die Helfer Wiens präsentieren sechs neue Erklärvideos für mehr Sicherheit im Alltag

Wien (OTS) -

Im Rahmen der European Fire Safety Week stellen Die Helfer Wiens sechs neue Erklärvideos vor. In jeweils ein bis zwei Minuten vermitteln die Videos wichtige Sicherheitstipps rund um das Thema Brandschutz, das richtige Verhalten im Notfall und die Sicherheit im Straßenverkehr. Die kurzen Clips werden ab heute auf der Website der Helfer Wiens, YouTube und über die Social-Media-Kanäle veröffentlicht.

Wie verhalte ich mich im Brandfall richtig? Warum sind ein Kohlenmonoxid und ein Rauchmelder wichtig? Und weshalb muss das Stiegenhaus als Fluchtweg unbedingt freigehalten werden? Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen geben sechs neue Erklärvideos der Helfer Wiens, die im Rahmen der diesjährigen European Fire Safety Week (16. bis 20. November 2026) präsentiert werden.

Die Videos behandeln sechs zentrale Sicherheitsthemen: Brandgefahren, das richtige Verhalten im Brandfall, Rauchwarnmelder, Kohlenmonoxidmelder, das Freihalten des Stiegenhauses als Fluchtweg sowie das richtige Verhalten im Straßenverkehr bei Einsatzfahrzeugen. In kurzen, verständlichen Sequenzen von jeweils ein bis zwei Minuten werden wichtige Informationen und praktische Tipps vermittelt, die im Ernstfall entscheidend sein können.

„Mit den neuen Erklärvideos möchten wir wichtige Sicherheitsthemen einfach, verständlich und möglichst niederschwellig vermitteln. Denn wer Gefahren kennt und weiß, wie man sich richtig verhält, kann Risiken reduzieren und im Notfall richtig reagieren“, so der Leiter der Helfer Wiens Dominik Zeidler.

Besonderes Augenmerk lag darauf, komplexe Sicherheitsthemen kompakt und anschaulich aufzubereiten, damit die Inhalte möglichst viele Menschen erreichen.

Die animierten Erklärvideos haben eine Länge von 45 Sekunden bis 1,5 Minuten. Jedes Video wurde in zwei Formaten (16:9 und 4:5) produziert, sodass die Videos sowohl auf der Website diehelferwiens.wien.gv.at, im Social-Media-Bereich als auch bei Schulungen oder TV-Ausstrahlungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können.

Fachlich waren an den Videos verschiedene Einsatzmitarbeiter*innen und Feuerwehroffiziere sowie Mitarbeiter*innen des Vorbeugenden Brandschutz der Berufsfeuerwehr Wien und Mitarbeiter*innen des Sachgebiets 1.2 –Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes beteiligt.

Die Videos wurden in Kooperation mit dem Österreichischen Zivilschutzverband umgesetzt.

Links zu den Videos:

Brandursachen: https://diehelferwiens.wien.gv.at/brandfall

Verhalten im Brandfall: https://diehelferwiens.wien.gv.at/brandfall

Freie Fluchtwege: https://diehelferwiens.wien.gv.at/brandfall

Rauchwarnmelder: https://diehelferwiens.wien.gv.at/rauchmelder

Kohlenmonoxidgefahr: https://diehelferwiens.wien.gv.at/kohlenmonoxid

Verhalten im Straßenverkehr bei Einsatzfahrzeugen:

https://diehelferwiens.wien.gv.at/einsatzfahrzeuge-richtiges-verhalten

„Die Helfer Wiens“ – Vorbereitet sein. Helfen können!

Die Helfer Wiens beraten und schulen gemeinsam mit ihren Einsatz- und Partnerorganisationen über das richtige Verhalten in Notfällen. Sie geben Tipps, die das eigene Leben aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Kindergartenkinder bis zu Senior*innen reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“. Auch die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs, das Wiener Sicherheitsfest rund um den Nationalfeiertag auf dem Wiener Rathausplatz, zählt zu den Angeboten der Helfer Wiens.