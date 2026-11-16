Kongresstage Orthopädie – 100 Jahre State-of-the-art

Linz (OTS) -

Die Abteilung für Orthopädie am Ordensklinikum Linz feiert 2026 ihr 100-jähriges Bestehen. Um dieses Jubiläum zu feiern, widmeten sich die Kongresstage Orthopädie der Vinzenz Gruppe dieses Jahr nicht nur einer speziellen Körperregion, sondern auch dem Rückblick auf ein Jahrhundert Entwicklung. In einer Zeitreise wurden sämtliche Hauptschwerpunkte der Fachrichtung erläutert.

Wie wurde vor 50 Jahren ein Knie getauscht? Seit wann operiert man an der Wirbelsäule? Und wie sah eigentlich die erste Hüftprothese aus? Darum und um vieles mehr ging es am 13. und 14. November bei den diesjährigen Kongresstagen Orthopädie der Vinzenz Gruppe. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prim. Prof. DDr. Reinhold Ortmaier kamen rund 28 Expert*innen aus ganz Österreich und Deutschland im Voest-Alpine-Stahlwelten Forum in Linz zusammen. „Das Schöne an der Orthopädie ist, dass wir Menschen mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen wieder zu mehr Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensfreude verhelfen können. Unser 100-Jahre-Jubiläum gleichzeitig zugleich die Gelegenheit, auf die Entwicklung unseres Fachs zurückzublicken“, sagt Prim. Prof. DDr. Reinhold Ortmaier, Leiter der Abteilung für Orthopädie am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Zeitreise

Heuer standen neben einzelnen Körperregionen vor allem die historische Entwicklung der Orthopädie und der Vergleich zwischen früher und heute im Mittelpunkt. In Keynote-Vorträgen zeichneten Fachleute etwa nach, wie sich Knieoperationen im Laufe der Zeit verändert haben, wie sich die Wirbelsäulenchirurgie entwickelt hat und welcher Weg von der ersten Hüft-Totalendoprothese zu modernen Techniken der Endoprothetik führte. So verband das Programm den historischen Rückblick mit aktuellen Versorgungskonzepten und innovativen Technologien. „Im Anschluss an die Keynotelectures schlugen wir mit Vorträgen zur aktuellen Forschung die Brücke zur Gegenwart. Das war besonders wichtig, denn auch in der Medizin kann man aus der Vergangenheit lernen“, sagt Prim. Prof. DDr. Ortmaier.

Themenblöcke und Fachvorträge

Insgesamt gab es an den beiden Kongresstagen sechs Themenblöcke. Am ersten Tag standen Schulter, Knie und Hüfte im Mittelpunkt. Neben dem künstlichen Gelenkersatz ging es um Möglichkeiten, geschädigte Gelenke zu erhalten, etwa durch Meniskustransplantationen, die Rekonstruktion von Knorpel am Knie oder gelenkserhaltende Eingriffe bei Hüftfehlbildungen. Der zweite Tag widmete sich der Fuß- und Wirbelsäulenchirurgie sowie der Kinderorthopädie. Die Fachvorträge beleuchteten unter anderem die Möglichkeiten und Grenzen minimalinvasiver Vorfußoperationen und die Versorgung von Wirbelsäulenbrüchen. In der Kinderorthopädie ging es um die Korrektur von Beinfehlstellungen und die Frage, wann ein kindlicher Knick-Senkfuß beobachtet, versorgt oder operiert werden sollte.

Austausch und Get-Together

Kongressleiter Prim. Prof. DDr. Reinhold Ortmaier zeigte sich erfreut über die zahlreichen Teilnehmer*innen und bedankte sich für das rege Interesse und den Einsatz der Expert*innen. „Natürlich geht es bei Kongressen immer auch um den Austausch zwischen Kol-leg*innen. Genau davon lebt unser Fach. Es freut mich daher sehr, dass so viele Interesse an der Orthopädie gezeigt und mit uns das 100-Jahre-Jubiläum gefeiert haben“, sagt Prim. Prof. DDr. Ortmaier.