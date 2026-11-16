Paracelsus Medizinische Privatuniversität: Pharmaziestudium wird international

Salzburg (OTS) -

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bereitet ihre Absolvent:innen auf eine internationale Karriere in der Pharmazie vor. Ab dem Wintersemester 2027/28 wird das Pharmaziestudium unter dem neuen Namen „Pharmacy and Pharmaceutical Sciences“ geführt und zusätzlich zur deutschen auch in englischer Sprache angeboten.

Damit schafft die Privatuniversität nach aktuellem Stand das erste und einzige englischsprachige Bachelor- und Masterstudium der Pharmazie im gesamten deutschsprachigen Raum, das - gemeinsam mit angemessenen Sprachkenntnissen - zur Tätigkeit in einer Apotheke befähigt. Es bereitet zusätzlich auch ausgezeichnet auf Karrieren in Industrie, Forschung und Klinik im In- und Ausland vor. Der Start fällt mit einem Jubiläum zusammen: 2027 feiert das Pharmaziestudium in Salzburg sein zehnjähriges Bestehen.

„Forschung und Wissen sind international. Unser Anspruch ist es, die besten Talente aus aller Welt nach Salzburg zu holen und sie zu Pharmazeut:innen auszubilden, die in Apotheken, in der Forschung und in der Industrie weltweit Verantwortung übernehmen,“ bestätigt Rektorin Prof.in Dr.in Annemarie Weißenbacher.

Modern und praxisnah „Your future – your formula“

An der PMU studieren angehende Pharmazeut:innen in kleinen Gruppen und ohne Wartezeiten auf Laborplätze und können ihr Studium damit in Regelstudienzeit abschließen. Das Bachelorstudium des Studiengangs dauert sechs Semester und schließt mit dem Bachelor of Science (Pharmacy) ab. Darauf folgt ein viersemestriges Masterstudium mit dem Abschluss Magister beziehungsweise Magistra pharmaciae. Beide Studien werden in Vollzeit und als Präsenzstudium geführt. Das Pharmaziestudium an der PMU gehört zu den modernsten Studien mit starkem Praxisbezug. Neben den pharmazeutischen Kernfächern umfasst das Curriculum auch Fächer wie Qualitätsmanagement und Betriebswirtschaftslehre. Über im Studium verankerte Praktikumsprogramme mit akademischen und industriellen Partnern bereitet das Studium auf Karrieren in Apotheke, Klinik, Forschung und Industrie vor. Salzburg ist deswegen ein so attraktiver Standort, weil die Stadt im Herzen Österreichs hohe

Lebensqualität, Sicherheit und eine ausgezeichnete Infrastruktur mit Zugang zu Wissenschaft auf höchstem Niveau vereint

„Eine exzellente Pharmazieausbildung erfordert solide wissenschaftliche Grundlagen, praxisnahe Übungen und Zusatzfähigkeiten, die auf die verantwortungsvollen Berufsfelder in der Pharmazie vorbereiten. Unser modernes, zukunftsgerichtetes Studium bereitet die Studierenden darauf vor, in der Welt von morgen einen Unterschied zu machen. In jedem Winkel der Welt,“ freut sich Univ.-Prof. Daniela Schuster, Dekanin für Pharmazie im Bereich Lehre, über die internationale Erweiterung.

Die Bewerbungsfrist für das Bachelor- und Masterstudium „Pharmacy and Pharmaceutical Sciences“ läuft bis zum 31.3.2027. Für Interessent:innen bietet die PMU ab November 2026 Online-Infosessions an. Die Termine sind auf der Website der Privatuniversität veröffentlicht.





Über die PMU

An der PMU studieren derzeit über 2.360 Menschen, mehr als 6.149 Absolvent:innen haben hier bereits ihren Abschluss erworben. Für das Studienjahr 2025/2026 qualifizierte sich außerdem jede*r fünfte PMU-Studierende für ein Stipendium. Je nach finanzieller Situation wurden bis zu 70 Prozent der Studien-Kosten von der PMU und engagierten Förder:innen abgedeckt.

Die 2002 in Salzburg gegründete Universität in privater Trägerschaft verbindet die Fachbereiche Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie in einer europaweit einzigartigen Kombination. Sie steht für starke Forschungsleistung und multiprofessionelle Aus- und Weiterbildung auf höchstem fachlichem Niveau. In Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg wurde 2014 in Nürnberg ein zweiter Standort für den Fachbereich Humanmedizin gegründet.

Darüber hinaus baut die PMU auf starke Partnerschaften, darunter die renommierte Mayo Clinic Alix School of Medicine in Minnesota (USA). Sie begleitet die Universität seit ihrer Gründung bei der Entwicklung des medizinischen Lehrplans und der gemeinnützigen Organisationsstruktur, bei der Förderungen der Mobilität von Studierenden sowie bei der Weiterentwicklung der Lehrenden.

nächste Infoveranstaltung auf Englisch

Unsere 60-minütigen Online-Informationsveranstaltungen finden alle zwei Wochen statt. Wir variieren die Tage und Uhrzeiten, damit Studieninteressierte aus Europa, dem Nahen Osten und Asien jeweils einen Termin finden können, der in ihren Zeitplan passt. Freitags finden keine Veranstaltungen statt.

Datum: 28.11.2026, 11:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Online

URL: https://www.pmu.ac.at/en/study-pharmacy-in-english

Studienstart

Studienstart Pharmacy and Pharmaceutical Sciences anm der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Datum: 30.08.2027, 09:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Strubergasse 21

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://pmu.ac.at/en/study-pharmacy-in-english