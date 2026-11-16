„Gemeinsam klingt’s besser! Der große Radio NÖ-Contest der Chöre“

St. Pölten (OTS) -

„Vorhang auf!“ für die niederösterreichischen Chöre. Mehr als 1,7 Millionen Stimmen, mehr als 1.400 Chöre in Niederösterreich: Für alle, die gemeinsam singen, bietet Radio Niederösterreich die größte Bühne des Landes und startet gemeinsam mit den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) den großen Chöre-Contest.

So einfach geht’s: Einen Radio-NÖ-Hit singen und ein Video davon machen. Es gibt nur drei Bedingungen: der Chor hat mehr als zwölf Mitglieder, der Proberaum liegt in Niederösterreich und beim Song wird im Video von höchstens einem Instrument begleitet. Der Preis: Der ORF Niederösterreich produziert für den Siegerchor professionelle Videos inklusive Ton in Radio-NÖ-Qualität.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer: „Teil eines Chors zu sein ist weit mehr als nur ein Hobby. Gemeinsam Singen verbindet und stärkt den kulturellen Austausch. Gemeinsam mit den Niederösterreichischen Nachrichten gibt Radio Niederösterreich allen engagierten Chören im Land die Chance zu zeigen, was sie ausmacht. Wir freuen uns auf viele Einreichungen und tolle Interpretationen unserer Radio-NÖ-Hits. Die drei Siegerchöre dürfen sich über professionelle Videoaufnahmen freuen.“

NÖN-Geschäftsführer Gert Bergmann: „1.400 Chören, gemeinsam mit dem ORF-NÖ eine Plattform zu bieten, wo sie als integrativer Bestandteil des Landes ihr Können und ihre Heimatverbundenheit zeigen, bedeutet viel für die NÖN. Wir versuchen immer, auch in schwierigen Zeiten, für das Land da zu sein, mit unseren Medien zu informieren und uns alle zum Wohl aller zu vernetzen. Daher freut es uns auch sehr, diese tolle Initiative mit den Kollegen und Kolleginnen des ORF-NÖ umsetzen zu dürfen, was wiederum zeigt, dass die zwei führenden Medienhäuser in Niederösterreich sehr gut und erfolgreich zusammenarbeiten können. Gemeinsam sind wir stärker! Und der beste Chor möge gewinnen!“

Sandra Polt von der Chorszene Niederösterreich: „Singen, vor allem im Chor, kann sehr viel Positives bewirken. Für mich ist Chorgesang eine Art von Therapie – er berührt, tröstet, gibt Kraft und verbindet Menschen auf einzigartige Weise. Deshalb ist es wichtig, die Freude am Singen weiterzugeben, Menschen dafür zu begeistern und Chören eine starke Stimme in unserer Gesellschaft zu geben. Aktionen wie ‚Der große Radio NÖ-Contest der Chöre‘ bieten daher eine gute Gelegenheit, die Öffentlichkeit auf das Singen aufmerksam zu machen.“

Partner der Aktion ist die EVN, Sprecher Stefan Zach: „Wenn viele Stimmen gemeinsam erklingen, entsteht mehr als Musik: Es entsteht Gemeinschaft. Der ,Radio NÖ-Contest der Chöre‘ macht genau diesen Zusammenhalt erlebbar und gibt den vielen Chören in Niederösterreich die verdiente Aufmerksamkeit. Die EVN ist gerne Partner einer Initiative, die Menschen und Regionen miteinander verbindet.“

Video und Infos bis spätestens 4. April 2027 hochladen und online Stimmen sammeln.

Im April 2027 wird jeder teilnehmende Chor auf Radio NÖ vorgestellt. Auf noe.ORF.at/singen und auf noen.at/singen sind dann alle Videos online und jeder und jede kann für den Favoriten abstimmen. Außerdem wird eine Promi-Jury Punkte vergeben. Aus dem Ergebnis des Online-Votings und der Jury-Wertung wird jede Woche einer der drei Gewinner-Chöre gekürt.