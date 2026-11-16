  • 16.11.2026, 08:47:06
  • /
  • OTS0026

Asbest: Was haben wir all die Jahre eingeatmet?

Neue Initiative „Zukunft Asbestfrei“ fordert vollständige Offenlegung aller Asbest-Messungen und Gutachten rund um die burgenländischen Steinbrüche.

Mehrere Personen stehen auf einer Wiese und halten Schilder mit Aufschriften wie „Stopp Asbest“, „Für unsere Zukunft“, „Gesundheit vor Profit“ und „Minimieren statt relativieren“ hoch. Im Hintergrund sind Bäume und Häuser zu sehen.
Oberwart (OTS) - 

„Hier geht es nicht um Verwaltungsakten, sondern um die Gesundheit von Familien und Kindern in unserer Region“, sagt Julia Stipsits, Sprecherin der Initiative. „Die Bevölkerung hat ein Recht auf die ganze Wahrheit.“ Die Initiative hat am 12.11.2026 bei der Bezirkshauptmannschaft und der Montanbehörde offiziell die Herausgabe aller vorhandenen Messungen, Gutachten und Untersuchungsergebnisse beantragt. Die Anfrage stützt sich auf das Burgenländische Umweltinformationsgesetz (B-UIG) sowie auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Da die Daten den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und die Belastung der Umwelt durch Asbestfasern betreffen, besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an ihrer Offenlegung. Unsere Fragen: Was ist in den vergangenen Jahren rund um die Steinbrüche tatsächlich in die Luft gelangt? Wie stark waren wir und unsere Familien durch Asbest belastet? Wer übernimmt endlich die Verantwortung?

Kontakt

Werde Teil der Bürger:innen Initiative "Zukunft Asbestfrei"

Rückfragen & Kontakt

Zukunft Asbestfrei
Mag Nicole Cseh
Telefon: 0677 647 44 393
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.zukunftasbestfrei.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Mehrere Personen stehen auf einer Wiese und halten Schilder mit Aufschriften wie „Stopp Asbest“, „Für unsere Zukunft“, „Gesundheit vor Profit“ und „Minimieren statt relativieren“ hoch. Im Hintergrund sind Bäume und Häuser zu sehen. [Bild, 28.77MB]

Zukunft Asbestfrei

Rückfragen & Kontakt

Zukunft Asbestfrei
Mag Nicole Cseh
Telefon: 0677 647 44 393
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.zukunftasbestfrei.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright