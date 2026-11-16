Asbest: Was haben wir all die Jahre eingeatmet?

Oberwart (OTS) -

„Hier geht es nicht um Verwaltungsakten, sondern um die Gesundheit von Familien und Kindern in unserer Region“, sagt Julia Stipsits, Sprecherin der Initiative. „Die Bevölkerung hat ein Recht auf die ganze Wahrheit.“ Die Initiative hat am 12.11.2026 bei der Bezirkshauptmannschaft und der Montanbehörde offiziell die Herausgabe aller vorhandenen Messungen, Gutachten und Untersuchungsergebnisse beantragt. Die Anfrage stützt sich auf das Burgenländische Umweltinformationsgesetz (B-UIG) sowie auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG). Da die Daten den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und die Belastung der Umwelt durch Asbestfasern betreffen, besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an ihrer Offenlegung. Unsere Fragen: Was ist in den vergangenen Jahren rund um die Steinbrüche tatsächlich in die Luft gelangt? Wie stark waren wir und unsere Familien durch Asbest belastet? Wer übernimmt endlich die Verantwortung?