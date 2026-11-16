SQURE.IO: Europäischer Business-Messenger für souveräne Unternehmenskommunikation

Wien (OTS) -

SQURE.IO von Herton Digital ist ein europäischer Business-Messenger für Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Kontrolle und Compliance. Inhalte sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, Verarbeitung und Speicherorte sind dokumentiert und prüfbar und die Infrastruktur befindet sich im EU-Rechtsraum – ein Zugriff über den US CLOUD Act ist daher ausgeschlossen.

Mehr als ein Messenger: Backup für die Kommunikation

Wie wichtig Unabhängigkeit ist, zeigen die jüngsten Ausfälle globaler Kommunikationsdienste. Mitarbeiter können sich nicht abstimmen und wichtige Informationen erreichen ihre Empfänger nicht. SQURE.IO lässt sich deshalb parallel zu Ihrer bestehenden Kommunikationsumgebung betreiben: als täglicher Business-Messenger und als Backup für die Kommunikation, wenn andere Plattformen ausfallen.

Optional für On-Premise: Die Blackout-Architektur. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit gibt es eine vorbereitete Notfallarchitektur aus gespiegelten Servern und speziellen Notfall-Aggregatoren.

SQURE.IO – Souveräne, sichere Business-Kommunikation