  • 16.11.2026, 08:47:04
  • /
  • OTS0025

SQURE.IO: Europäischer Business-Messenger für souveräne Unternehmenskommunikation

Ende-zu-Ende-verschlüsselt, DSGVO-konform, wahlweise in der EU-Cloud oder in der eigenen Infrastruktur: SQURE.IO ist der tägliche und notfallsichere Business-Messenger

Wien (OTS) - 

SQURE.IO von Herton Digital ist ein europäischer Business-Messenger für Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenschutz, Kontrolle und Compliance. Inhalte sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, Verarbeitung und Speicherorte sind dokumentiert und prüfbar und die Infrastruktur befindet sich im EU-Rechtsraum – ein Zugriff über den US CLOUD Act ist daher ausgeschlossen.

Mehr als ein Messenger: Backup für die Kommunikation

Wie wichtig Unabhängigkeit ist, zeigen die jüngsten Ausfälle globaler Kommunikationsdienste. Mitarbeiter können sich nicht abstimmen und wichtige Informationen erreichen ihre Empfänger nicht. SQURE.IO lässt sich deshalb parallel zu Ihrer bestehenden Kommunikationsumgebung betreiben: als täglicher Business-Messenger und als Backup für die Kommunikation, wenn andere Plattformen ausfallen.

Optional für On-Premise: Die Blackout-Architektur. Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit gibt es eine vorbereitete Notfallarchitektur aus gespiegelten Servern und speziellen Notfall-Aggregatoren.

SQURE.IO – Souveräne, sichere Business-Kommunikation

Rückfragen & Kontakt

Dr. Michael Herscovici
Geschäftsführer/Managing Director

Herton Digital GmbH
Vorlaufstraße 5/I
A-1010 Vienna, Austria
mobile: + 43 664 130 2847
email: [email protected]
https://herton.eu
https://squre.io
Handelsgericht Wien FN 191 435y
UID: ATU48888501

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SQURE.IO

Rückfragen & Kontakt

Dr. Michael Herscovici
Geschäftsführer/Managing Director

Herton Digital GmbH
Vorlaufstraße 5/I
A-1010 Vienna, Austria
mobile: + 43 664 130 2847
email: [email protected]
https://herton.eu
https://squre.io
Handelsgericht Wien FN 191 435y
UID: ATU48888501

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright