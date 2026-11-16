Wien (OTS) -

TS-Wien fordert mehr attraktive Kassenstellen, bessere Arbeitsbedingungen in den Spitälern und die freie Honorargestaltung für Wahlärztinnen und Wahlärzte.

TS-Wien lehnt den von ÖGK-Obmann Andreas Huss in der ORF-„Pressestunde“ geforderten Deckel für Wahlarzthonorare ab und spricht sich gegen pauschale Nebenbeschäftigungsverbote für Spitalsärztinnen und Spitalsärzte aus. TS-Wien fordert die Österreichische Gesundheitskasse auf, die Kassenversorgung auszubauen. Von den Spitalsträgern erwartet TS-Wien Arbeitsbedingungen, unter denen erfahrene Ärztinnen und Ärzte langfristig im Spital bleiben können.

„Ein Honorardeckel schafft keinen einzigen zusätzlichen Kassentermin. Wer die Wartezeiten verkürzen will, muss zusätzliche Kassenstellen dort schaffen, wo sie fehlen. Dazu braucht es Verträge und Tarife, die es Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, eine Kassenordination zu führen und sich ausreichend Zeit für ihre Patientinnen und Patienten zu nehmen“, sagt Thomas Szekeres, Obmann von TS-Wien.

Wahlärztinnen und Wahlärzte übernehmen fachärztliche Abklärungen, betreuen Menschen mit chronischen Erkrankungen und bieten Nachsorge nach Spitalsaufenthalten an. Laut Rechnungshof entfielen 2023 rund 15 Prozent der niedergelassenen Versorgung in den allgemeinen Fachgebieten auf den Wahlarztbereich. In der Frauenheilkunde lag der Anteil bei rund einem Viertel, in der Psychiatrie bei knapp einem Fünftel.

„Wer eine Ordination führt, investiert in Räume und Geräte, beschäftigt Personal und trägt die laufenden Kosten. Wer dieses unternehmerische Risiko übernimmt, muss das Honorar für die eigene Leistung selbst festlegen können“, so Szekeres.

TS-Wien sieht in Nacht- und Wochenenddiensten, kurzfristigen Dienstplanänderungen, Überstunden und zunehmender Arbeitsverdichtung wesentliche Gründe dafür, dass Ärztinnen und Ärzte das Spital verlassen. Die Kombination aus Spitalstätigkeit und Ordination könne dazu beitragen, erfahrene Kolleginnen und Kollegen im Spital zu halten.

„Wenn wir erfahrene Ärztinnen und Ärzte im Spital halten wollen, brauchen sie verlässliche Dienstpläne, ausreichend Personal und berufliche Perspektiven. Wer ihnen die Möglichkeit nimmt, Spital und Ordination zu verbinden, riskiert, dass sie ganz in die Niederlassung wechseln“, sagt Benjamin Glaser, stellvertretender Obmann von TS-Wien.

Laut Rechnungshof sank die Zahl der besetzten Kassenplanstellen in der Allgemeinmedizin zwischen 2019 und 2023 im Verhältnis zur Bevölkerung um 5,1 Prozent. TS-Wien fordert zusätzliche Kassenstellen nach regionalem Bedarf, flexible Verträge und Tarife, die den tatsächlichen Aufwand abbilden.

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