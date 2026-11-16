AIT auf den Digital Days 2026

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology präsentiert auf den Digital Days KI-Innovationen mit gesellschaftlichem, ökonomischem und ökologischem Impact. Markus Murtinger und Ross King agieren als Sprecher on Stage.

Unter dem Motto „Technology Race. Human Race“ findet am 18. November 2026 der Haupttag der Digital Days auch heuer wieder im Technischen Museum Wien statt. Das AIT ist seit vielen Jahren Partner der Digital Days und der Stadt Wien und zeigt auf seinem Stand ein breites Spektrum aktueller KI-Forschung – von menschzentrierter Sprachförderung im Kindergarten über datenschutzfreundliche KI im öffentlichen Verkehr bis hin zu KI-gestützter Erschließung historischer Bibliotheksbestände. Darüber hinaus ist das AIT mit Markus Murtinger, Deputy Head of Center for Technology Experience, und Ross King, Head of Competence Unit Data Science & AI am Center for Digital Safety & Security, auch im Konferenzprogramm auf der Bühne stark vertreten.

Human-AI-Experience zum Anfassen

Am Stand des AIT wird in drei interaktiven Stationen das Thema Human-AI-Experience erlebbar gemacht.

WISPER – KI-basierte Sprachförderung im Kindergarten: WISPER (Wiener Spracherfahrung) ist eine KI-basierte Sprachförderlösung für Drei- bis Sechsjährige im Kindergarten, die von den Kindergärten der Stadt Wien in Kooperation mit dem AIT Center for Technology Experience entwickelt worden ist. Ein kindgerecht gestaltetes Telefon (User Experience) ermöglicht Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache, spielerisch Deutsch zu lernen. Mithilfe von WISPER können die Kinder in ihrem eigenen Tempo eine Geschichte entwickeln. WISPER versteht jede Sprache, antwortet aber stets auf Deutsch. Bei der Entwicklung waren von Anfang an Sprachförderkräfte der Stadt Wien eingebunden (User Centered Design). Die Lösung entlastet die Sprachförderkräfte und ergänzt gezielt ihre Arbeit. Und das Wichtigste: Die Kinder lieben es. Zur Belohnung erhalten die Kinder ein Bild der Geschichte aus dem im Telefon integrierten Drucker. In Wien haben 26.000 Kindergartenkinder Sprachförderbedarf (von insgesamt 88.000 Kindern). WISPER wurde mit dem eAward in der Kategorie „Bildung und Soziales“ ausgezeichnet. https://www.ait.ac.at/themen/experience-measurement/projecte/wisper

Messung von Emotionen und Experience-Faktoren mittels automatisierter Mimikanalyse: Diese Methode ermöglicht Einblicke, wie Menschen Technik emotional und kognitiv erleben, indem sie den Gesichtsausdruck direkt analysiert. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich hier viele: Ob für Marktforschung, Produktentwicklung oder UX, im Gesundheitswesen und Kundenservice oder auch bei eLearning-Angeboten.

Automatisierte Chatbot-Tests mit AI-Personas: Ein am AIT entwickeltes Test-Framework für Conversational AI und Agentic AI prüft Chatbots automatisiert und skalierbar.

Diese Demo-Stationen spiegeln die Forschung des AIT Center for Technology Experience unter der Leitung von Manfred Tscheligi wider: Die Forscher:innen widmen sich dem Thema der Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI mit einem großen Ziel: KI-Systeme sollen die Menschen optimal unterstützen und von den Nutzer:innen auch gerne benutzt werden. Das AIT verbindet klassische User-Experience-Forschung mit den spezifischen Herausforderungen moderner KI-Systeme mit Schwerpunkt auf menschzentrierte KI-Gestaltung, auf der Messung von Experience und Vertrauen sowie kontextbezogener Interaktion in verschiedenen Branchen wie etwa Industrie, Energie, Gesundheit oder im Public Sector. Im AIT TX.Lab kommen dabei partizipative Ansätze wie Co-Creation, Interviews und Fokusgruppen sowie experimentelle Entwicklung, Prototyping und Feldstudien zum Einsatz. Zusätzlich werden auch physiologische Messmethoden wie Eye-Tracking oder Biosignal-Messungen angewandt.

Künstliche Intelligenz im Dienste der Gesellschaft

Das AIT Center for Digital Safety & Security präsentiert am AIT-Stand drei aktuelle Forschungsprojekte:

AI4PT – Privacy-Preserving AI for Sustainable Transport: Im vom FFG geförderten Projekt (AI for Green 2023 Call) entwickelt das AIT gemeinsam mit Indicate Digital und Siemens Mobility Austria KI-Lösungen, die die Passagierverteilung und -flüsse im öffentlichen Verkehr vorhersagen und optimieren. Ziel ist es, die Kapazität und Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu erhöhen, etwa auf bereits dicht getakteten U-Bahn-Strecken. Kostenoptimierte, kamerabasierte Systeme mit integrierter Objekterkennung (SmartCams) werden dafür mit Sensordaten der U-Bahn-Fahrzeuge verknüpft und mittels Federated Learning zu datenschutzkonformen, prädiktiven KI-Modellen für den U-Bahn-Betrieb weiterentwickelt. https://www.ait.ac.at/themen/data-science-artificial-intelligence/projekte/ai4pt

ONiT – Ottoman Nature in Travelogues, 1501–1850: Das vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierte interdisziplinäre Projekt ONiT analysiert in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) Text-Bild-Beziehungen in digitalisierten Reiseberichten über die Naturwelt des Osmanischen Reiches. Mit multimodalen Deep-Learning-Verfahren wie OpenCLIP wurden historische Druckgrafiken und Texte automatisiert erschlossen. Der frei zugängliche ONiT Explorer macht über 22.000 historische Bilder aus rund 2.000 Reiseberichten der ÖNB-Bestände in deutscher, englischer, französischer und lateinischer Sprache durchsuchbar. https://labs.onb.ac.at/de

Machina Emblematica: Das KI-gestützte Chatbot- und Recherche-System (ein RAG-System) des AIT macht historische Text- und Bildbestände, u.a. aus der Ausgabe von 1668 basierend auf Werken von Joachim Camerarius, in moderner Sprache zugänglich. Nutzer:innen können Fragen zu Inhalten, Motiven, Symboliken oder klassischen Quellen auf Deutsch oder Englisch stellen, ohne Latein oder Griechisch zu beherrschen. Das AIT entwickelte die technische Architektur, die vektorbasierte Bild- und Textsuche mit Großen Sprachmodellen (LLMs) verbindet, und arbeitet hier an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und kulturellem Erbe. https://machina.ait.ac.at

Am AIT-Stand im Technischen Museum sind Jasmin Lampert, Pascal Thiele, Michela Vignoli, Christine Wahlmüller-Schiller, Raimund Schatz und Dominika Fabsits vor Ort.

Digital Days 2026

Haupttag mit Ausstellung und Konferenz: 18. November 2026

Ort: Technisches Museum Wien, 1140 Wien

https://digitalcity.wien/event/digital-days-2026-2/

Über das AIT