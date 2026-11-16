Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben ein E-Motorradlenker, ein Fußgänger und eine Pkw-Lenkerin bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 12. November 2026, im Bezirk Liezen, Steiermark, bei dem die oben erwähnte Pkw-Lenkerin getötet wurde. Eine 58-Jährige wollte mit ihrem Pkw eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung auf einer Gemeindestraße überqueren. Sie dürfte das Rotlicht und somit auch einen herannahenden Güterzug übersehen haben und fuhr in die Kreuzung ein. Der Güterzug erfasste den Pkw frontal, wodurch die Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die 58-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückten zwei der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen und eine auf einer Autobahn ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in je einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 15. November 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 323 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 356 und 2024 318.