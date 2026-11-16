Zehn Jahre Flexity™ Wien: Aus einer Erfolgsgeschichte wird die Straßenbahn von morgen

Wien (OTS) -

Meilenstein: Eine Erfolgsgeschichte mit der Stadt Wien und den Wiener Linien

Kompetenzzentrum: Alstom entwickelt und baut in Wien Straßen- und Stadtbahnen, die weltweit fahren

Zukunftsblick: Innovationen und Erfahrung aus dem Betrieb prägen die Entwicklung von morgen

Sie gehört zum Wiener Stadtbild wie kaum ein anderes Fahrzeug: die Flexity™. Seit zehn Jahren rollt sie durch die Stadt. Am 11. November 2026 hat Alstom, Weltmarktführer für intelligente und nachhaltige Mobilität, am Standort Wien gemeinsam mit der Stadt Wien und den Wiener Linien das Jubiläum gefeiert.

Vom Wiener Projekt zum Kompetenzzentrum mit weltweiter Wirkung

Die Flexity Wien ist vollständig niederflurig und ermöglicht damit einen komfortablen, barrierefreien Ein- und Ausstieg. Die im Wiener Projekt aufgebaute Expertise bildet zugleich die Grundlage für weitere internationale Erfolge, darunter Folgeaufträge bis nach Melbourne. Der Alstom-Standort Wien ist heute das globale Kompetenzzentrum des Unternehmens für Straßen- und Stadtbahnen. Hier werden Fahrzeuge entwickelt und gebaut, die weltweit im Einsatz sind.

„Erfolgreiche Straßenbahnprojekte entstehen für mich dort, wo Stadt, Betreiber und Hersteller auf Augenhöhe zusammenarbeiten. In Wien leben wir diese Partnerschaft seit zehn Jahren. Dafür gilt mein Dank der Stadt Wien und den Wiener Linien sowie ganz besonders unseren Teams am Standort Wien, die mit ihrem täglichen Einsatz diese Erfolgsgeschichte möglich machen“, sagt Lilian Meyer, Geschäftsführerin von Alstom Österreich.

„Der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat der Mobilität in Wien und ein wesentlicher Grund dafür, dass unsere Stadt Jahr für Jahr zu den lebenswertesten der Welt zählt. Die Flexity-Straßenbahn leistet seit zehn Jahren einen wichtigen Beitrag dazu. Das Projekt steht exemplarisch für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, den Wiener Linien und Alstom. Besonders erfreulich ist, dass Entwicklung und Produktion der Fahrzeuge in Wien erfolgen und damit wichtige Kompetenz, Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort gesichert werden“, sagt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

„Die Flexity hat sich in den vergangenen zehn Jahren als zuverlässiger Bestandteil des Wiener Straßenbahnnetzes etabliert. Sie ist verbindet Barrierefreiheit, Komfort und hohe Kapazität und wird von unseren Fahrgästen sehr gut angenommen. Mit ihrem modernen Design fügt sich die Flexity dabei nahtlos in das Wiener Stadtbild ein und prägt den öffentlichen Verkehr sichtbar mit. Das Jubiläum zeigt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen den Wiener Linien, der Stadt Wien und Alstom über viele Jahre hinweg funktioniert hat“, betonen Gudrun Senk und Alexandra Reinagl, Geschäftsführerinnen der Wiener Linien.

Erfahrungen aus dem Betrieb prägen die Straßenbahn von morgen

Die Anforderungen an moderne Straßenbahnen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Dazu zählen leistungsfähige Klimaanlagen für steigende Temperaturen ebenso wie Lösungen für einen noch besseren Schutz von Passanten. Die im täglichen Betrieb gewonnenen Erfahrungen fließen direkt in die Weiterentwicklung der Fahrzeuge ein und bilden die Grundlage für Innovationen, die Komfort, Sicherheit und Effizienz nachhaltig verbessern.

Die Antwort darauf ist die Straßenbahn von morgen. Sie verbindet ein großzügiges Raumgefühl mit hoher Barrierefreiheit und betrieblicher Flexibilität. Ein durchgehend ebener Boden vom Einstieg bis in den Fahrgastraum erleichtert den Zugang und beschleunigt den Fahrgastwechsel. Bewährte Komponenten und Erfahrungen aus Wien fließen in die Entwicklung ein. Austauschbare Front- und Heckmodule, ein auch nach der Auslieferung anpassbarer Innenraum und planbare Instandhaltungskosten schaffen zusätzliche Flexibilität für Betreiber.

Zehn Jahre Flexity™ Wien zeigen, was der Standort Wien leisten kann. Das Leitmotiv von Alstom Wien bringt es auf den Punkt: „Wir entwickeln und bauen Fahrzeuge für Wien und für die ganze Welt.“

Copyright: StadtWien/BubuDujmic

ALSTOM™ und Flexity™ sind geschützte Marken der Alstom-Gruppe.

Über Alstom

Alstom ist der führende Anbieter reiner Bahntechnik und verfolgt das Ziel, die Schiene zum Rückgrat nachhaltiger Mobilität zu machen. Wir entwickeln und liefern ein komplettes Portfolio zukunftssicherer Lösungen – von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen über Metros, Monorails und Straßenbahnen bis hin zu schlüsselfertigen Systemen, ganzheitlichen Service-Leistungen, Infrastruktur, Signaltechnik und digitalen Lösungen für den Schienenverkehr. Mit 87.800 Mitarbeitenden in 61 Ländern verbindet Alstom globale Expertise mit lokalem Know-how, um jede Reise smarter, sauberer und angenehmer zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden realisieren wir die Kraft der Schiene. Alstom ist in Frankreich börsennotiert und erzielte für das am 31. März 2026 zu Ende gegangene Geschäftsjahr einen Umsatz von 19,2 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alstom.com