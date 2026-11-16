25 Jahre IT-HTL und zehn Jahre IndY: Schulzentrum Ybbs feierte zwei besondere Bildungsjubiläen

St. Pölten (OTS) -

Das Schulzentrum Ybbs feierte am vergangenen Freitag gleich zwei bedeutende Jubiläen: 25 Jahre IT-HTL und zehn Jahre IndY - Individualisierung in Ybbs. „Das Schulzentrum Ybbs zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsorientierte Bildung gelingt. Mit einer Verbindung aus technischer und wirtschaftlicher Kompetenz sowie individueller Förderung werden junge Menschen bestens auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Mit der Gründung der IT-HTL wurde vor 25 Jahren ein wichtiger Schritt für die technische Ausbildung in der Region gesetzt. Seither hat sich das Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. Heute reicht es von Medientechnik mit Web- und Appentwicklung, 3D und Games bis hin zu Netzwerktechnik, Big Data und Cybersecurity. Damit werden Kompetenzen vermittelt, die in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt besonders gefragt sind. Vor zehn Jahren wurde mit IndY ein weiterer zukunftsweisender Weg eingeschlagen. Das Lernmodell ermöglicht Schülerinnen und Schülern, einen Teil ihrer Unterrichtszeit selbst zu gestalten. Sie wählen Lerninhalte nach ihren Interessen und Stärken und übernehmen Verantwortung für ihren Lernprozess. Eigenständigkeit, Selbstorganisation und individuelle Förderung stehen dabei im Mittelpunkt. Auch die HAK und HAS ergänzen das Schulzentrum mit einem breiten wirtschaftlichen Bildungsangebot. Schwerpunkte wie Digital Business, Entrepreneurship, Controlling und Betriebsinformatik verbinden fundiertes Fachwissen mit praxisnaher Ausbildung.

Die Jubiläen sind Anlass, auf 25 Jahre technische Innovation und zehn Jahre individuelle Lernkultur zurückzublicken. Das Schulzentrum Ybbs hat damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Bildungsstandorts geleistet und gestaltet zugleich aktiv die Zukunft der Bildung im Mostviertel.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]