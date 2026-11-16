ÖVP/FPÖ missbrauchen Rettungsorganisationen für politische Umsetzung der Notarztstützpunkt-Schließungen

St. Pölten (OTS) -

Die politischen Machtdemonstrationen der ÖVP/FPÖ Landesregierung zur Durchsetzung der geplanten Schließungen von 11 Notarztstützpunkten hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Den Rettungsorganisationen werden zugesagte Millionen Euro vorenthalten, um finanziellen Druck aufzubauen. Mit diesen fragwürdigen Methoden wurden die Präsidenten von “Rotes Kreuz” und “Arbeiter Samariterbund” - Ebner und Sauer - dazu gebracht, die politische Agenda der Landesregierung zu unterstützen, um Landesrätin Prischl dazu zu zwingen, den Schließungstermin für 1. April 2027 zu unterschreiben - entgegen der Warnungen renommierter Notärzt:innen und Notfallsanitäter:innen.

Die Plattform NÖ fordert deshalb von der NÖ Landesregierung die sofortige Überweisung der zurückgehaltenen Millionenbeträge und den Erhalt aller Notarztstützpunkte ohne wenn und aber.

Nichts ist in Stein gemeißelt! Die Plattform NÖ fordert dringend die Landtagsabgeordneten aller Parteien auf, jetzt für den Erhalt der Notarztstützpunkte zu stimmen und wird die Rolle aller Landtagsabgeordneten in dieser Causa zur Beurteilung für die Bürger:innen veröffentlichen.