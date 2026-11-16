Nach Rückzug des Windparkprojekts Sigmundsherberg: Niederösterreich muss beim Vogelschutz handeln

Waidhofen an der Thaya (OTS) -

Die Umweltorganisation Pro Thayatal fordert die Niederösterreichische Landesregierung auf, das faktische Vogelschutzgebiet für die Kornweihe im nordöstlichen Waldviertel ab sofort in allen Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren zu beachten und die in diesem Gebiet festgelegten Windkraftzonen vogelkundlich überprüfen zu lassen. Anlass ist die Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 10. November 2026 zum geplanten Windpark Sigmundsherberg mit sechs Windkraftanlagen.

Nach Angaben von Pro Thayatal wurde in der Verhandlung das Vorliegen eines faktischen Vogelschutzgebietes ausführlich erörtert und vom Sachverständigen sowie vom Gerichtssenat bejaht. Danach zog die Projektwerberin Windkraft Simonsfeld AG ihren Genehmigungsantrag zurück.

„Sigmundsherberg ist kein Einzelfall. Der Schutz, der dort den Ausschlag gegeben hat, gilt für das gesamte Brutgebiet der Kornweihe – und er gilt bereits heute, nicht erst nach einer Verordnung“, erklärt Univ.Prof. Dr. Manfred Maier für Pro Thayatal.

Schutz besteht ohne formelle Ausweisung

Ein faktisches Vogelschutzgebiet ist ein Gebiet, das aufgrund seiner Bedeutung für Vögel nach der EU-Vogelschutzrichtlinie als Schutzgebiet hätte ausgewiesen werden müssen, es bisher aber nicht wurde. Die Schutzpflichten der Richtlinie gelten dort nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unmittelbar. Zwei für das Bundesverwaltungsgericht erstellte Sachverständigengutachten – 2024 zum Windpark Wild, 2026 zu Sigmundsherberg – kommen zum Ergebnis, dass im nordöstlichen Waldviertel ein solches Gebiet vorliegt.

Grundlage ist das Brutvorkommen der Kornweihe, eines in Österreich vom Aussterben bedrohten Greifvogels im Raum Waldviertel- Mähren. 2024 wurden im Waldviertel 37 bis 38 Brutpaare festgestellt, das waren 97,4 Prozent des österreichischen Bestandes. Der Endbericht des niederösterreichischen Artenschutzprojekts für gefährdete Vogelarten spricht vom größten und konstantesten Brutvorkommen der Art in Mitteleuropa.

Ein Lebensraum, nicht drei Wälder

Zu schützen sind der Lebensraum und die Brutgebiete als Ganzes, nicht nur einzelne Neststandorte. Der Gerichtsgutachter beschreibt ein geschlossenes Gebiet mit rund 95 Prozent der Reviere, in dem die Felder zwischen den Wäldern die wesentlichen Nahrungsgebiete sind.

„Wer die Grenze nach einem einzelnen schwachen Jahr oder rund um geplante Windparks zieht, schützt Linien auf der Karte, aber nicht die Kornweihe. Maßgeblich sind die Daten mehrerer Jahre und der zusammenhängende Lebensraum aus Brutwäldern und Jagdflächen“, so Maier.

Nach Angaben der Organisation unterstreicht auch die Wiesenweihe die Bedeutung des Gebiets: Von 94 Brutpaaren in Niederösterreich im Jahr 2024 entfielen 87 auf die Bezirke Waidhofen an der Thaya und Horn.

Windkraftzonen im Gebiet nicht überprüft

Nach einer Kartenauswertung von Pro Thayatal liegen neun Windkraftzonen mit zusammen rund 2.500 Hektar innerhalb des vom Gutachter beschriebenen faktischen Vogelschutzgebiets. Bei der Überarbeitung der Zonierung 2024 wurden die bereits bestehenden Zonen laut den Unterlagen des Landes von der vogelkundlichen Untersuchung auftragsgemäß ausgenommen. In diesem Raum und seinem Umfeld sind unter anderem die Windparkvorhaben Wild, Thumeritzer Sasswald, Kleinullrichschlag, Irnfritz I und Meiseldorf bekannt.

„Eine Zone, die nie vogelkundlich geprüft wurde, ist keine geprüfte Zone. Gemeinden, Grundeigentümer und Projektwerber brauchen Klarheit, bevor weitere Jahre und Planungskosten in Standorte fließen, die im Lebensraum einer vom Aussterben bedrohten Art liegen“, sagt Maier.

Forderungen an die Landesregierung

Pro Thayatal fordert:

Beachtung des faktischen Vogelschutzgebietes in allen betroffenen Raumordnungs- und Genehmigungsverfahren, einschließlich des Zusammenwirkens mehrerer Windpark-Projekte,

vogelkundliche Überprüfung aller Windkraftzonen im Gebiet und Anpassung der Zonierung an das Ergebnis,

Abgrenzung des Gebiets ausschließlich nach ornithologischen Kriterien: als zusammenhängender Lebensraum einschließlich der Nahrungsflächen, auf Basis mehrjähriger Daten und unter Einbeziehung der Wiesenweihe,

konkrete, überprüfbare Erhaltungsziele und Offenlegung aller fachlichen Grundlagen.

Chance für das Waldviertel

Neben Korn- und Wiesenweihe unterstreichen nach Auffassung von Pro Thayatal auch die gesetzlich geschützten Arten Seeadler, Schwarzstorch, Rotmilan und Kranich den naturschutzfachlichen Wert des Waldviertels. Bereits im April 2026 hatte die Organisation der Landesregierung nach eigenen Angaben eine großräumige Schutzstrategie für das Waldviertel vorgeschlagen; eine Antwort steht bisher aus.

„Das Waldviertel beherbergt einen Naturschatz von mitteleuropäischem Rang. Wer ihn sichert, erspart den Gemeinden und den Betreibern jahrelange Konflikte und eröffnet Chancen für einen naturverträglichen Tourismus. Das Land hat es in der Hand, aus dem Fall Sigmundsherberg die richtigen Schlüsse zu ziehen“, erklärt Maier abschließend.