  • 16.11.2026, 08:00:39
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Thomas Ramge spricht beim 10. Deutsch-Österreichischen Technologieforum

Keynote zu Europas technologischer Souveränität

Dr. Thomas Ramge, Experte für KI, Data & Tech hält am 10. Deutsch-Österreichischen Technologieforum die Keynote zum Thema „Erfinden statt imitieren: Wie Europa mit radikaler Innovation wieder souveräner werden kann“
Wien (OTS) - 

Der Fachbuchautor und deutsche Experte für Künstliche Intelligenz, radikale Innovation, Daten und Technologie, Thomas Ramge, hält am 17. März 2027 die Keynote bei der Tec-Night in Wien. Sie bildet den Auftakt zum 10. Deutsch-Österreichischen Technologieforum der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in Kooperation mit Fraunhofer Austria.

Im Mittelpunkt seiner Keynote steht die Frage, wie Europa mit radikalen Innovationen und eigener Spitzentechnologie seine technologische Souveränität stärken kann. Ramge beleuchtet dabei auch die gemeinsame Rolle Deutschlands und Österreichs.

Unter dem Leitmotiv „Wertschöpfung am Standort neu erfinden“ bringt das Jubiläumsforum am 17. und 18. März 2027 Wirtschaft und Wissenschaft aus beiden Ländern in Wien zusammen. Themenschwerpunkte sind industrielle Chancen durch KI, Robotik, Kreislaufwirtschaft und Energietechnologien.

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Vorschau Bild von Dr. Thomas Ramge, Experte für KI, Data & Tech hält am 10. Deutsch-Österreichischen Technologieforum die Keynote zum Thema „Erfinden statt imitieren: Wie Europa mit radikaler Innovation wieder souveräner werden kann“ [Bild, 118.61KB]
Vorschau Bild von Thomas Ramge spricht beim 10. Deutsch-Österreichischen Technologieforum 2027 über Europas technologische Souveränität. Sein Vortrag trägt den Titel „Erfinden statt imitieren: Wie Europa mit radikaler Innovation wieder souveräner werden kann“. [Bild, 136.79KB]

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