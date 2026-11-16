Eisenstadt (OTS) -

Besuchen Sie den Infotag Wasser und informieren Sie sich im Rahmen der Vorträge und einer Fachausstellung über branchenspezifische Neuerungen.

Infotag Wasser 2026

Datum: 19.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Messe Oberwart

Informstraße

7400 Oberwart

Österreich