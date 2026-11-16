  • 16.11.2026, 08:00:39
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Infotag Wasser 2026

Die Plattform Wasser Burgenland (PWB) lädt am 19. November 2026 zum 19. Infotag Wasser in der Messe Oberwart ein.

Eisenstadt (OTS) - 

Besuchen Sie den Infotag Wasser und informieren Sie sich im Rahmen der Vorträge und einer Fachausstellung über branchenspezifische Neuerungen.

Infotag Wasser 2026



Datum: 19.11.2026, 09:00 Uhr


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: Messe Oberwart


Informstraße

7400 Oberwart


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Plattform Wasser Burgenland
 Ing. Christian Zörfuss
 Telefon: 02619/67400 15
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.wasser-burgenland.at
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 [Donnerstag, 19.11.2026, 09:00] 
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