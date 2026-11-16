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Infotag Wasser 2026
Die Plattform Wasser Burgenland (PWB) lädt am 19. November 2026 zum 19. Infotag Wasser in der Messe Oberwart ein.
Besuchen Sie den Infotag Wasser und informieren Sie sich im Rahmen der Vorträge und einer Fachausstellung über branchenspezifische Neuerungen.
Infotag Wasser 2026
Datum: 19.11.2026, 09:00 Uhr
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Messe Oberwart
Informstraße
7400 Oberwart
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Plattform Wasser Burgenland
Ing. Christian Zörfuss
Telefon: 02619/67400 15
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wasser-burgenland.at
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