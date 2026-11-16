Wiener Tourismus: "Standort stärken - Flugabgabe streichen"

Wien (OTS) -

Der am 16. November 2026 in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) präsentierte Österreichische Infrastrukturreport 2027 der Initiative Future Business Austria dokumentiert die Einschätzungen und Forderungen heimischer Manager zur Zukunft des Wirtschafts- und Tourismusstandorts. Für den Tourismus ist insbesondere die internationale Erreichbarkeit Wiens entscheidend, da der überwiegende Teil der internationalen Gäste mit dem Flugzeug anreist. Hohe Standortkosten wie die Flugabgabe setzen die Anbindung jedoch unter Druck: Fluggesellschaften haben ihr Angebot in Wien bereits reduziert oder Kapazitäten an andere Flughäfen verlagert. 63 Prozent der befragten Manager sprechen sich daher für die Abschaffung der Flugabgabe aus, um den Flughafen Wien im internationalen Wettbewerb insbesondere gegenüber Bratislava zu stärken. „Für eine Tourismusmetropole wie Wien ist eine gute Anbindung unverzichtbar. Jede Flugverbindung bringt potenzielle Gäste, zusätzliche Nächtigungen und touristische Wertschöpfung“, betont Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien.

Manager fordern Ausbau öffentlicher Verkehrsanbindungen für den Tourismus

Neben der internationalen Fluganbindung unterstreicht der Österreichische Infrastrukturreport 2027 auch die Bedeutung leistungsfähiger Verkehrsanbindungen für den Tourismusstandort. So sprechen sich 91 Prozent der befragten Manager dafür aus, dem Ausbau direkter internationaler Bahnverbindungen gegenüber anderen Maßnahmen zur Stärkung des Tourismus Vorrang einzuräumen. 90 Prozent fordern eine bessere Anbindung der Tourismusregionen an das öffentliche Verkehrsnetz, um eine Anreise ohne Auto zu ermöglichen. Zudem befürworten 89 Prozent, öffentliche Mittel verstärkt für bessere Verbindungen zwischen Bahnhöfen, Unterkünften und touristischen Angeboten einzusetzen. „Für einen wettbewerbsfähigen Tourismusstandort ist nicht nur die internationale Erreichbarkeit entscheidend, sondern auch eine gut funktionierende Mobilität vor Ort. Gäste müssen ihre Unterkünfte und touristischen Ziele einfach und bequem erreichen können. Dafür braucht es eine bessere Vernetzung der Verkehrsträger und gezielte Investitionen in öffentliche Verkehrsangebote“, betont Schmid.

Zwtl: Touristische Infrastruktur muss mit Wachstum Schritt halten

Mit rund 20,07 Millionen Nächtigungen und 8,57 Millionen Gästeankünften verzeichnete Wien 2025 ein touristisches Rekordjahr. Auch der Kongress- und Meetingtourismus erreichte mit 7.196 Veranstaltungen und einer Wertschöpfung von rund 1,7 Milliarden Euro neue Höchstwerte. Dieses Wachstum stellt zunehmend höhere Anforderungen an die touristische Infrastruktur. „Der Tourismus ist längst ein bedeutender Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor für die gesamte Stadt. Damit Wien auch künftig im internationalen Wettbewerb erfolgreich bleibt, müssen wir die Infrastrukturentwicklung konsequent an den tatsächlichen Besucherströmen und den künftigen Anforderungen der Branche ausrichten. Notwendige Investitionen in moderne Veranstaltungsstätten und touristische Infrastruktur dürfen nicht weiter aufgeschoben werden“, resümiert Schmid.