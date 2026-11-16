  • 16.11.2026, 07:30:32
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25 Jahre Hochschule Campus Wien: Charity-Konzert mit Campus Beats & Friends

Wien (OTS) - 

) Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens lädt die Hochschule Campus Wien am Donnerstag, 26. November 2026, zum traditionellen Charity-Konzert mit Campus Beats & Friends. Für einen besonderen musikalischen Höhepunkt sorgen die Schick Sisters. Der Eintritt ist frei, alle Spenden des Abends kommen dem MOMO Kinderpalliativzentrum zugute.

„25 Jahre Hochschule Campus Wien stehen für kontinuierliche Entwicklung, Zusammenhalt und eine starke Gemeinschaft. Unser Charity-Konzert macht diesen Gemeinschaftssinn auf besondere Weise erlebbar: Mitarbeiter*innen, Studierende und Freund*innen der Hochschule kommen zusammen, um gemeinsam Musik zu machen und gleichzeitig Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen. Es freut mich sehr, dass wir mit dieser Veranstaltung auch heuer wieder einen Beitrag für einen guten Zweck leisten können“, sagt Rektor Heimo Sandtner.

In der Band Campus Beats & Friends stehen Rektor Heimo Sandtner, Mitarbeiter*innen, Studierende und Freund*innen der Hochschule Campus Wien gemeinsam auf der Bühne. Mit dabei sind Hannes Raffaseder, Geschäftsführer der University of Applied Sciences St. Pölten, Fritz Schmöllebeck, ehemaliger Rektor der FH Technikum und Agnes Mazzei, Director Corporate Communications & Public Affairs bei Bosch Austria. Auch der Chor Campus Voices ist Teil des musikalischen Programms.

Charity-Konzert „25 Jahre Hochschule Campus Wien

> Donnerstag, 26. November 2026, 18.30 Uhr

> Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Festsaal

> Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten https://eveeno.com/25-hcw-charity

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom

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Hochschule Campus Wien
Silvia Haselhuhn, MA, MSc
Teamleiterin Public Relations
Telefon: +43 1 606 68 77 6441
E-Mail: [email protected]
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