Wiener Verkehrswirtschaft fordert: Automatisierte Mobilität braucht klaren Rechtsrahmen

Wien (OTS) -

Wien 16.11.26 - Der am 16. November 2026 in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) präsentierte Österreichische Infrastrukturreport 2027 der Initiative Future Business Austria dokumentiert klare Forderungen und Einschätzungen der heimischen Manager zur Zukunft der Standort- und Infrastrukturpolitik. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der automatisierten Mobilität, die neue Perspektiven für den Personen- und Güterverkehr eröffnet. So sprechen sich 38 Prozent der für den Österreichischen Infrastrukturreport befragten Führungskräfte dafür aus, dass die Bundesregierung der automatisierten Mobilität mehr Priorität auf ihrer Infrastruktur-Agenda einräumt und die dafür erforderlichen Budgetmittel bereitstellt.

Technologische Entwicklung auf gutem Wege - klarer Rechtsrahmen muss folgen

Die Ergebnisse des Österreichischen Infrastrukturreports 2027 zeigen zudem, dass die technischen Voraussetzungen für automatisierte Mobilität in Österreich bereits positiv bewertet werden: 63 Prozent der befragten Manager sind der Ansicht, dass diese ausreichend weiterentwickelt werden. Gleichzeitig betonen 82 Prozent, dass es für automatisiertes Fahren entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen für Tests, klare Standards sowie ausreichende Kapazitäten der Datennetze braucht. „Die Technologie für autonomes Fahren ist bereits weit fortgeschritten. Jetzt müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dieser Entwicklung Schritt halten. Für den gesamten Verkehrs- und Mobilitätssektor ergeben sich dadurch völlig neue Potenziale. Damit diese auch tatsächlich genutzt werden können, kommt es jetzt auf klare gesetzliche Regelungen an“, sagt Christian Holzhauser, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien.

Datenschutz und Sicherheit als zentrale Voraussetzungen

Auch bei sicherheitsbezogenen Rahmenbedingungen zeigt sich eine mehrheitlich positive Einschätzung: 61 Prozent der befragten Manager sind der Ansicht, dass Datenschutz und Sicherheit bei automatisierter Mobilität in Österreich aktuell ausreichend gewährleistet werden können. „Mit der zunehmenden Automatisierung des Verkehrs steigen auch die Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz. Gerade wenn Fahrzeuge künftig autonom am Straßenverkehr teilnehmen, müssen sich Fahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer auf die Systeme verlassen können. Klare Sicherheitsstandards, ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und verlässliche Kontrollmechanismen sind daher entscheidend, um Vertrauen in neue Mobilitätslösungen zu schaffen und deren Einsatz langfristig zu ermöglichen“, resümiert Holzhauser.