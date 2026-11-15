LH Mikl-Leitner zum zweiten NÖ Kinderlandesfeiertag

St. Pölten (OTS) -

Am heutigen Sonntag steht der niederösterreichische Landesfeiertag zum zweiten Mal ganz im Zeichen der Kinder: An 21 Standorten in allen vier Vierteln können Kinder und Familien bei freiem Eintritt gemeinsam entdecken, ausprobieren und die Geschichte ihres Bundeslandes kennenlernen. Mit dabei ist auch heuer wieder Thomas Brezina.

„Am Landesfeiertag schauen wir auf unsere Geschichte zurück, aber auch nach vorne – in die Zukunft. Und diese Zukunft sind unsere Kinder“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei ihrem Besuch im KinderKunstLabor St. Pölten, einem von 21 Standorten. Der Kinderlandesfeiertag sei im vergangenen Jahr ins Leben gerufen worden, damit Kinder spüren, wie wichtig sie für Niederösterreich seien und wie viel in ihnen stecke. „Niederösterreich sieht ein Wunder in jedem Kind. Denn jedes Kind ist etwas ganz Besonderes.“

Zugleich gehe es darum, den Kindern die Bedeutung des Landesfeiertags näherzubringen. Dieser werde zu Ehren des heiligen Leopold gefeiert, der sich für Frieden und Zusammenhalt eingesetzt und das Land nachhaltig geprägt habe. Seine Botschaft sei bis heute aktuell: „Aufeinander schauen, fest zusammenhalten und füreinander da sein.“ Genau diesen Zusammenhalt wolle man am Landesfeiertag leben, so Mikl-Leitner.

Wie wichtig es sei, Kinder in ihren Fähigkeiten zu bestärken, wisse sie auch aus ihrer Zeit als Lehrerin. „Jedes Kind kann etwas“, unterstrich die Landeshauptfrau. Es brauche Erwachsene, die genau hinschauen, zuhören, Talente erkennen und Mut machen. Auch wenn niemand wissen könne, wie die Welt in 20 oder 30 Jahren aussehe, stehe fest: „Unsere Kinder brauchen Neugier, Freude am Lernen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und natürlich Menschen, die an sie glauben.“

„Die Idee eines Kinderlandesfeiertags zeigt, dass Menschen in wichtigen Positionen Respekt und Achtung vor Kindern haben“, begründete Thomas Brezina seine Unterstützung für diesen Tag. An die Kinder gerichtet, betonte er: „Vieles, was ihr jetzt ausprobiert, entdeckt und woran ihr mit Freude arbeitet“, kann auch später euren Weg zeigen.“

Jedes Kind in Niederösterreich solle seine Talente entdecken, etwas erreichen und seine Träume verwirklichen können, betonte Mikl-Leitner abschließend: „Denn genau dafür arbeiten wir in Niederösterreich jeden Tag: für die beste Zukunft unserer Kinder.“