SPÖ-Seltenheim zu Millionenfund in Ungarn: „Wo bleibt Kickls Aufschrei beim Korruptionsverdacht rund um sein Vorbild Orban?“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ gibt sich gerne als Antikorruptionspartei und spielt bei jeder Gelegenheit den großen Saubermann. Doch wenn bei Ermittlungen gegen einen ehemaligen Minister ihres politischen Vorbilds Orban knapp 18 Millionen Euro in Bargeldverstecken gefunden werden, ist von der blauen Empörung nichts zu hören. Diese Doppelmoral ist mehr als bezeichnend“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Sonntag, angesichts eines Medienberichts auf orf.at über einen Millionenfund in Ungarn. Demnach wurden bei Ermittlungen gegen Orbans früheren Minister Sesztak Bargeldbestände im Wert von 17,7 Millionen Euro sichergestellt, die unter anderem in Wäldern vergraben und in Lagerhallen versteckt waren. „Wo bleibt der Aufschrei des selbsternannten Saubermanns Kickl? Wer Korruptionsbekämpfung ernst nimmt, darf zu solchen Fällen nicht schweigen!“, so Seltenheim, der mit Verweis auf Ibiza und die Vergabe von Sozialwohnungen in Top-Lage für FPÖ-Vertraute betont: „Mehrere Fälle, ein Muster. Kickl hüllt sich in Schweigen. Bei jedem Thema ist er laut und schreit ‚Korruption‘, nur bei den eigenen Leuten und politischen Vorbildern wird er plötzlich ganz still. Die Saubermann-Inszenierung nimmt der FPÖ niemand mehr ab“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Seltenheim erinnert daran, dass FPÖ-Chef Kickl und seine Truppe Orban jahrelang hofiert und seine Politik als Vorbild angepriesen haben. Für ihn ist klar: „Die FPÖ steht immer auf der falschen Seite: Auf der Seite von Kickl-Idol Trump, der die Teuerung mit seiner Kriegstreiberei anfeuert, auf der Seite Putins, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, und auf der Seite von Demokratiefeind Orban, für den Demokratie nicht mehr als eine Empfehlung ist. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen – es ist gut, dass Kickl an sich selbst und seinem Machtrausch gescheitert ist und die FPÖ nicht in der Regierung ist.“ (Schluss) lw