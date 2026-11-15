Österreichische Kinderkrebshilfe sichert Programme und will Nachsorge ausbauen

Graz (OTS) -

Die Mitgliederversammlung der Österreichischen Kinderkrebshilfe hat am 13. November in Graz die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Im Mittelpunkt aller Beratungen und Beschlüsse stand dabei, was die Arbeit der Organisation seit jeher prägt: das Wohl an Krebs erkrankter Kinder und Jugendlicher sowie ihrer Familien. Die Österreichische Kinderkrebshilfe verfolgt das Ziel, ihre Programme stetig weiterzuentwickeln und auszubauen, damit alle betroffenen Kinder und jede betroffene Familie die Unterstützung erhalten, die sie brauchen.

Langfristige Begleitung wird wichtiger

Jedes Jahr erkranken in Österreich etwa 300 Kinder an Krebs. Rund 85 Prozent von ihnen können geheilt werden. Vor 40 Jahren lag die Heilungsrate noch bei circa 65 Prozent. Möglich wurde diese Entwicklung vor allem durch den medizinischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte. Sie bringt jedoch auch veränderte Bedürfnisse der betroffenen Familien mit sich: Durch die höheren Überlebenschancen rückt vor allem die Nachsorge in den Vordergrund. Damit steht auch die Österreichische Kinderkrebshilfe stetig vor neuen Herausforderungen. Um ihre Programme nachhaltig ausbauen zu können, benötigt sie zusätzliche finanzielle Mittel.

Mario Walcher, Kassier der Österreichischen Kinderkrebshilfe, erklärt: „Wir begleiten Familien heute über deutlich längere Zeiträume, besonders in der Nachsorge. Unsere Aufgabe ist es, die bestehenden Programme effizient zu sichern und gleichzeitig nachhaltig aufzubauen. Jeder Euro, der uns anvertraut wird, soll dort ankommen, wo er gebraucht wird: bei den Kindern und ihren Familien. Dafür braucht es solide Finanzen, eine vorausschauende Planung und Menschen, die uns auch langfristig unterstützen.“

Veränderungen im Verband

Der Landesverein Wien-NÖ-Burgenland hat in seiner Vorstandssitzung am 6. November 2026 beschlossen, ab 1. April des kommenden Jahres einen eigenständigen Weg außerhalb der bisherigen gemeinsamen Organisationsstruktur der Österreichischen Kinderkrebshilfe zu gehen.

Rene Mulle war seit September 2019 Teil des Vorstands der Österreichischen Kinderkrebshilfe. Seit Oktober 2022 hatte er das Amt des Vizepräsidenten inne. Mulle hat stets wertvolle Arbeit und neue Perspektiven eingebracht sowie das Wirken der Österreichischen Kinderkrebshilfe in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt.

Die Österreichische Kinderkrebshilfe bedankt sich herzlich für die bisherige Zusammenarbeit. Beide Vereine bleiben weiterhin in engem Austausch und setzen sich für Betroffene ein. „Ich danke René Mulle und unseren Kolleginnen und Kollegen in Wien, Niederösterreich und Burgenland für ihren großen Einsatz und wünsche dem Landesverein nur das Beste“, so Präsidentin Ursula Mattersberger.

Über die Österreichische Kinderkrebshilfe

Die Österreichische Kinderkrebshilfe setzt sich seit 1988 für an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien ein. Als Verband der regionalen Landesvereine legt sie ihren Schwerpunkt auf psychosoziale Nachsorge. Dabei begleitet die Österreichische Kinderkrebshilfe ehemalige Patientinnen und Patienten, die mit den Spätfolgen von Erkrankung und Behandlung leben.