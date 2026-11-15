Totschnig: 5 Mio. Euro zur Stabilisierung des österreichischen Weinmarktes

Wien (OTS) -

Die Europäische Kommission (EK) stellt für die Destillation österreichischer Rotweine der Jahrgänge 2024 und älter einen Betrag von maximal 5 Mio. Euro zur Verfügung. Damit soll eine gezielte Entlastung für den österreichischen Weinmarkt ermöglicht werden.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Unsere heimischen Winzerinnen und Winzer stehen angesichts der angespannten Lage am Weinmarkt unter enormem wirtschaftlichem Druck. Deshalb setzen wir jetzt einen gezielten Schritt, um den Markt zu stabilisieren und unsere Betriebe zu entlasten. Mit bis zu 5 Mio. Euro an EU-Mitteln schaffen wir die Möglichkeit, überschüssige Rotweinmengen durch Krisendestillation vom Markt zu nehmen und damit dem Preisdruck entgegenzuwirken. Das ist eine Entlastung für unsere Weinbaubetriebe und ein konkreter Beitrag zur langfristigen Stabilität des heimischen Weinsektors“.



Präsident Österreichischer Weinbauverband Johannes Schmuckenschlager: „Wir begrüßen die geplante Krisendestillation. Viele Weinbaubetriebe haben noch Rotweine aus älteren Jahrgängen im Keller, für die es derzeit kaum Absatz gibt. Die Maßnahme kann helfen, diese Bestände abzubauen und den Preisdruck zu mindern. Für die Betriebe kommt es jetzt darauf an, dass die Teilnahme einfach ist, die Vergütung frühzeitig feststeht und die Auszahlung rasch erfolgt.“



Mit den bereitgestellten Mitteln sollen sämtliche Kosten der Maßnahme abgedeckt werden. Dazu zählt insbesondere das Sammeln und die Zwischenlagerung der Weine sowie deren Transport zum Destillationsbetrieb. Der Rest der Summe soll direkt an die Weinproduzentinnen und Weinproduzenten ausbezahlt werden.



Details werden im Dezember bekanntgegeben

Die Europäische Kommission wird am 4. Dezember in einem zuständigen Ausschuss einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorlegen. Dieser wird die konkreten Rahmenbedingungen und Details der Maßnahme sowie den Preis enthalten, der den Produzentinnen und Produzenten für ihre Weine ausbezahlt werden kann.



Für die praktische Abwicklung ist – ähnlich wie bei der Krisendestillation im Jahr 2020 – vorgesehen, die Weine zunächst in einem Großbetrieb zu sammeln und von dort gebündelt an den Destillationsbetrieb zu liefern.