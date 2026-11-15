  • 15.11.2026, 10:04:32
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Nations League: Bis zu 965.000 sahen Österreich – Irland im ORF

Abschluss Israel – Österreich am 17. November live in ORF 1

Wien (OTS) - 

Das gestrige (14. November 2026) Nations-League-Match des österreichischen Nationalteams gegen Irland ließen sich via ORF 1 bis zu 965.000 nicht entgehen. Im Schnitt waren 883.000 Zuseher:innen (zweite Halbzeit) bei 42 Prozent Marktanteil dabei, in den jungen Zielgruppen wurden 51 bzw. 67 Prozent MA erreicht.

Zum Abschluss der Nations League spielt Österreich am Dienstag, dem 17. November, ebenfalls ab 19.30 Uhr live in ORF 1 gegen Israel. Die Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Peter Stöger, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich analysieren.

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