Areal der Ottakringer Brauerei wird attraktiviert

Wien (OTS) -

Da „braut“ sich was zusammen – im besten Sinne des Sprichwortes: Wiens Traditionsbrauerei Ottakringer beschreitet neue Wege und hat große Pläne für den Standort am Ottakringer Platz.

Das Areal im Herzen des 16. Bezirks wird in den nächsten Jahren modernisiert, klimafit gemacht, geöffnet und besser genutzt. Auf der 5,5 Hektar großen Fläche, wo seit fast 190 Jahren das Ottakringer Bier gebraut wird, sollen zusätzliche Angebote geschaffen werden: Neue und öffentlich zugängliche Freiflächen, Entsiegelung, Begrünung, neue Angebote für den Event- und Kulturstandort sowie Platz für neues Gewerbe und Wohnungen. Gleichzeitig werden die städtebaulichen Voraussetzungen geschaffen, dass der Brauereibetrieb in Ottakring auch langfristig am Standort gesichert und weiterentwickelt werden kann.

Die Ottakringer Brauerei und die Stadt Wien setzen von Anfang an auf die Einbindung der Bevölkerung: Mit einer Grätzl-Umfrage können Anrainer*innen und Interessierte bis 21. Dezember 2026 ihre Ideen und Anregungen online und via Postkarte einbringen. Weitere Beteiligungsformate sind im Planungsprozess vorgesehen. Die Rückmeldungen aus dem Grätzl werden in die nächsten Planungsschritte einbezogen. Im Frühjahr 2027 soll das neue Leitbild in der Stadtentwicklungskommission beschlossen werden.

Rund ein Viertel des Geländes der Privatbrauerei wird für die Allgemeinheit geöffnet: Große Teile der bestehenden Zäune und Barrieren werden wegfallen. Die neuen Freiflächen sollen für alle zugänglich gemacht werden und für Anwohner*innen, Beschäftigte und den Besucher*innen nutzbar sein. Jetzt versiegelte Flächen, die derzeit für Lager und Logistik zur Verfügung stehen, sollen entsiegelt und begrünt werden. Damit wird ein weiterer wichtiger Schritt für die Klimaanpassung in Ottakring gesetzt.

„Der Standort in Ottakring ist als Brauerei, als Arbeitsplatz und Eventlocation von zentraler Bedeutung im Bezirk. Jetzt kommen neue Komponenten dazu, die dem Areal neues Leben einhauchen. Wir setzen bei allen Stadtentwicklungsprojekten auf möglichst viel Begrünung und Entsiegelung. Daher freut es mich besonders, dass rund ein Viertel des jetzt abgeschlossenen Geländes der Brauerei geöffnet wird und so beträchtliche Freiflächen für alle entstehen. Das ist ein echtes Upgrade für die Lebensqualität in diesem Grätzl und natürlich ist es zentral, den Betriebsstandort der Brauerei in Ottakring auch langfristig abzusichern“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Schon seit der Gründung 1837 hat sich der Standort laufend weiterentwickelt, schon in den Anfängen waren neben der gewerblichen Nutzung u.a. ein Tanzsaal und ein Biergarten Bestandteil am Areal.

Auch Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp begrüßt die Aufwertung des Standorts: „Dass sich ein so traditionsreicher und wirtschaftlich bedeutender Standort wie die Ottakringer Brauerei öffnet und künftig neue, öffentlich zugängliche Freiräume, mehr Grünflächen und zusätzliche Angebote für die Menschen schafft, ist eine große Chance für unseren Bezirk. Besonders freut mich, dass die Ottakringerinnen und Ottakringer sowie die Anrainerinnen und Anrainer von Anfang an eingeladen sind sich einzubringen und alles über die Zukunft des Areals zu erfahren. Diese Entwicklung bietet die Möglichkeit, einen wichtigen Ort im Herzen unseres Bezirks gemeinsam weiterzuentwickeln und für kommende Generationen attraktiv zu gestalten.“

Für Tobias Frank, techn. Geschäftsführer und 1. Braumeister von der Ottakringer Brauerei ist dieser Schritt die Fortsetzung gelebter Tradition: „Seit fast 190 Jahren brauen wir mitten in Wien und sind mit Ottakring und der Stadt eng verbunden. Als unabhängige Privatbrauerei stehen wir für Braukunst, Lebensfreude und gelebte Wiener Bierkultur. Diese Verbindung wollen wir in die Zukunft tragen: mit einer starken Produktion, offenen Toren und einem lebendigen Brauereiviertel, das noch stärker mit Ottakring und Wien zusammenwächst.“

NEOS Wien-Planungssprecherin Selma Arapović ist über das Engagement erfreut: „Als Wiener Traditionsbetrieb ist die Ottakringer Brauerei aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Im Zeichen einer klimafitten und resilienten Stadtplanung wird das Areal nun modernisiert und aufgewertet. Dass ein Traditionsbetrieb wie die Ottakringer Brauerei hier eine Vorreiterposition einnimmt und gemeinsam mit Politik und den Bürger*innen hochwertigen Aufenthaltsraum im Herzen Ottakrings schafft, freut mich sehr. Das Projekt zeigt, was alles möglich ist, wenn Stadt und Unternehmen konstruktiv und eng zusammenarbeiten.“

Mehr als Hopfen und Malz: Weiterentwicklung im Herzen Ottakrings

Das Areal der Ottakringer Brauerei soll künftig von unterschiedlichen Nutzungen geprägt sein. Drei Bereiche – Brauen, Freude und Leben – sollen bei der Entwicklung im Fokus stehen.

Die Produktion am Standort bleibt erhalten, die Ottakringer Brauerei bleibt damit eine wichtige Arbeitgeberin im Bezirk. Durch die Neuordnung des Areals und die Konzentration der Produktion auf einen Teilbereich werden die betrieblichen Abläufe weiterentwickelt und der Produktionsstandort modernisiert.

Gleichzeitig schafft die Konzentration der Produktion Raum für neue Möglichkeiten. Im historisch gewachsenen Teil der Brauerei, in dem bereits heute Konzerte, Festivals, Märkte und andere Veranstaltungen stattfinden, wird das Angebot an Kultur und Veranstaltungen weiterentwickelt. Neue Freiräume und attraktive Orte zum Aufenthalt entstehen und das Areal wird stärker mit dem Stadtteil verbunden.

Auch für neue Nutzungen entsteht Raum: Durch die Neuordnung der Produktion werden große, teilweise untergenutzte Lagerflächen frei. Neues Wohnen und weiteres Gewerbe ergänzen das bestehende Angebot und leisten einen Beitrag zur wachsenden Stadt.

Geschichte der Brauerei Ottakring

Wiens letzte große Brauerei Ottakringer ist ein Wahrzeichen für die ganze Stadt und ein prägender Wiener mittelständischer Familienbetrieb. Die Ottakringer Brauerei ist seit 1837 eng mit dem Bezirk verbunden. Seit fast 190 Jahren wird am Standort Bier gebraut. Gleichzeitig ist das Areal seit vielen Jahren ein wichtiger Veranstaltungsort für Konzerte, Festivals, Märkte und vieles mehr, das die Menschen im Bezirk zusammenbringt.

Die Grätzl-Umfrage startet mit 24.11.2026 und läuft bis 21.12.2026. Alle Informationen zur Umfrage und zum Projekt sind unter https://www.wien.gv.at/stadtplanung/ottakringer-brauerei abrufbar.

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