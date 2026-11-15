Czernohorszky: „Schlagader“ fürs Wiener Wasser im Süden Wiens fertiggestellt

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien arbeitet systematisch daran, die Trinkwasser-Infrastruktur an Bevölkerungswachstum und Klimawandel anzupassen. Ein Bestandteil davon ist – neben dem Ausbau von Wasserbehältern – das Sanieren und Erweitern des Wiener Rohrnetzes. Ein Schwerpunkt sind die großen überregionalen Transportleitungen: Im Süden Wiens steht nun die sogenannte 4. Hauptleitung kurz vor der Inbetriebnahme.



„Die überregionalen Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung. Durch diese Leitungen werden große Wassermengen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Der Ausbau ist notwendig, um die Bevölkerung in den Stadtentwicklungsgebieten mit bestem Trinkwasser zu versorgen“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei einem Baustellenbesuch beim Altmannsdorfer Anger im 12. Bezirk. „Damit setzt Wien die Trinkwasser-Strategie Schritt für Schritt um“, so Czernohorszky weiter.



Die 4. Hauptleitung hat einen Meter Durchmesser und wurde auf einer Länge von 5,2 Kilometern neu verlegt. Die Leitung verbindet den Endpunkt der I. Hochquellenleitung beim Wasserbehälter Rosenhügel im 13. Bezirk mit dem Behälter Wienerberg im 10. Bezirk. Mit der Inbetriebnahme im Dezember versorgt die Leitung die Haushalte im Süden der Stadt mit bestem Trinkwasser. Damit sichert die lokale Wasserversorgung und verbessert zugleich die überregionale Versorgungssicherheit.



Der stellvertretende Betriebsvorstand von Wiener Wasser, Norbert Klicha, hob hervor: „Eine Herausforderung beim Bau der 4. Hauptleitung war die Unterquerung der Südbahnstrecke. Bei 370 Personenzügen täglich wurde unterhalb der Bahnstrecke ein Tunnel in 10 Metern Tiefe gebaut. Anschließend wurden die Trinkwasserrohre über ein Schienensystem in den Stollen eingebracht und mit dem bestehenden Rohrnetz verbunden.“ Die Arbeiten fanden in engster Abstimmung mit verschiedenen Abteilungen der ÖBB statt.



Die Leitung wird derzeit gespült und die Wasserqualität analysiert. Erst nach Freigabe fließt frisches Trinkwasser durch die 4. Hauptleitung zu den Wiener Haushalten. Bis Juni 2027 werden noch Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich der Südbahnquerung durchgeführt.



Im Zusammenhang mit den Stadtentwicklungsgebieten befindet sich derzeit eine weitere Trinkwasser-Transportleitungen in Bau, die sogenannte 5. Hauptleitung. Diese Leitung bietet künftig zusätzliche Sicherheit für die Wasserversorgung der Gebiete im Norden und Westen der Stadt.



Daten zum Projekt „4. Hauptleitung“:

Bauzeit: März 2022 bis Juni 2027

Rohrdimension: DN 1.000 (Durchmesser 100 cm)

Gesamtlänge: 5,2 Kilometer

Ziel: Erhöhung der Versorgungssicherheit sowie Vorsorge für Stadterweiterungen im Süden Wiens

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