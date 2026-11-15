Gruppe Sofortmaßnahmen deckt über 800 Kilogramm Pyrotechnik auf

Wien (OTS) -

Bei einer Schwerpunktaktion gegen illegale Pyrotechnik kontrollierten die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Wiener Polizei, der MA 36 (Feuerpolizei), der MA 59 (Marktamt) sowie dem zuständigen Magistratischen Bezirksamt am Freitag ein Geschäftslokal in Wien-Mariahilf.

In den Lagerräumlichkeiten des Geschäftes, das sich in einem großen Wohnhaus befindet, stießen die Einsatzkräfte auf eine beträchtliche Menge an Feuerwerkskörpern: Insgesamt wurde knapp eine Tonne Pyrotechnik vorgefunden, mehr als 800 Kilogramm davon waren über den zulässigen Mengen gelagert. Darunter befanden sich zahlreiche Feuerwerksbatterien, Knallkörper und weitere pyrotechnische Artikel. Teilweise handelte es sich auch um illegale Pyrotechnik der Kategorie F4.

Der Betreiber zeigte sich im Verlauf der Amtshandlung einsichtig und kooperierte mit den Behörden. Da die Lagerung derart großer Mengen an Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus erhebliche Gefahren mit sich bringt, wurden die pyrotechnischen Gegenstände bis in die Nachtstunden erfasst und beschlagnahmt. Zudem entsprachen zwei Brandschutztüren in der Betriebsanlage, die zu Räumlichkeiten mit pyrotechnischen Artikeln führten, nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die illegalen Feuerwerkskörper wurden anschließend von der Wiener Feuerwehr gesichert abtransportiert. Gegen den Betreiber wird ein Verfahren durch das zuständige Magistratische Bezirksamt eingeleitet, zudem folgen zahlreiche Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen: „Der Fund von über 800 Kilogramm Feuerwerkskörpern in einem Wohnhaus zeigt eindrücklich, wie wichtig unsere gemeinsamen Kontrollen sind. Derartige Mengen stellen ein massives Sicherheitsrisiko für Bewohnerinnen und Bewohner, Kundinnen und Kunden sowie Angestellte dar. Deshalb setzen wir auch heuer einen klaren Schwerpunkt auf die Kontrolle von Pyrotechnik. Bei illegaler Pyrotechnik gibt es für uns null Toleranz.“