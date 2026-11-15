Hanel-Torsch: Hof-Gespräche schaffen Verbesserungen für Gemeindebau-Mieter*innen

Wien (OTS) -

Von der Inneren Stadt bis nach Liesing: bei Hof-Gesprächen der Wohnbaustadträtin in allen 23 Bezirken stand der direkte Austausch mit Mieter*innen im Mittelpunkt - und konkrete Verbesserungen vor Ort.

Mehr als 500.000 Wiener*innen haben in Wiens Gemeindebauten ihr leistbares Zuhause gefunden. Um mit den Mieter*innen direkt ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen besser kennenzulernen, startete Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch im Frühjahr 2026 ihre Tour durch ganz Wien. In allen 23 Gemeindebezirken suchte sie gemeinsam mit Wiener Wohnen, wohnpartner und Vertreter*innen der Bezirke das direkte Gespräch mit den Bewohner*innen. Dabei wurden Anregungen aufgenommen, Herausforderungen vor Ort besprochen und konkrete Verbesserungen für die Wohnhausanlagen auf den Weg gebracht. Die Themen reichten von Fragen des alltäglichen Zusammenlebens über gewünschte Begrünungsmaßnahmen bis hin zu baulichen Verbesserungen.

„Mir ist es wichtig, direkt auf die Menschen zuzugehen, möglichst oft in den Wohnhausanlagen der Stadt zu sein, aufmerksam zuzuhören und Anliegen aus erster Hand kennenzulernen. Denn auch bei schwierigen Themen gilt: Miteinander reden hilft, einen gemeinsamen Weg zu finden“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. „Hunderte Gespräche mit Mieter*innen in ganz Wien haben einmal mehr gezeigt, wie wertvoll dieser persönliche Austausch ist. Viele Anliegen konnten rasch aufgegriffen und gelöst werden, andere haben konkrete Verbesserungen angestoßen, die den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner dauerhaft erleichtern. Genau von diesem Miteinander lebt der Wiener Gemeindebau. Dafür braucht es eine Verwaltung, die erreichbar ist, zuhört und die Anliegen der Menschen ernst nimmt“, betont Hanel-Torsch.

Aus Anliegen wurden Lösungen

Die Vor-Ort-Besuche in den Gemeindebauten boten den Bewohner*innen die Möglichkeit, ihre Anliegen unmittelbar an die Wohnbaustadträtin heranzutragen. Viele dieser Anregungen wurden von Wiener Wohnen beziehungsweise wohnpartner auch sofort aufgegriffen und in konkrete Verbesserungen umgesetzt.

So wird etwa im George-Washington-Hof in Favoriten künftig ein modernes Zutrittssystem mit Chipkarten eingeführt. Hintergrund waren wiederholte Beschwerden über hausfremde Fahrzeuge in den Innenhöfen. Die Umrüstung der Schrankenanlagen wird nun schrittweise umgesetzt.

„Im Sandleitenhof in Ottakring standen Fragen des Zusammenlebens in der Wohnhausanlage im Mittelpunkt. Die wohnpartner intensivierten daraufhin ihre Vermittlungs- und Gesprächsangebote, um unterschiedliche Interessen zusammenzubringen und das nachbarschaftliche Miteinander weiter zu stärken.

Dem Wunsch von Familien nach zusätzlichen Spielmöglichkeiten wurde zum Beispiel im Bertha-von-Suttner-Hof entsprochen. Noch heuer wird dort eine weitere Schaukel errichtet und damit das Freizeitangebot für Kinder erweitert.

Neben diesen Beispielen konnten zahlreiche weitere Verbesserungen für die Bewohner*innen rasch umgesetzt werden. Dazu zählen zusätzliche Fahrradabstellplätze, Verbesserungen bei der Müllentsorgung, die Behebung baulicher Mängel sowie verstärkte Maßnahmen für ein gutes Zusammenleben in den Wohnhausanlagen.

Hof-Gespräche werden 2027 fortgesetzt

Die positive Resonanz vieler Mieter*innen bestätigt den eingeschlagenen Weg. Deshalb wird die Tour durch die Gemeindebauten im Frühjahr fortgesetzt. Die Ziele bleiben dabei gleich: Direkt vor Ort ins Gespräch kommen, Anliegen frühzeitig aufzugreifen und gemeinsam die hohe Wohnqualität im Wiener Gemeindebau noch weiter zu verbessern.

Schnellere Anträge für Außenjalousien, Katzengitter und Co.

Dieser direkte Austausch mit den Bewohner*innen hat auch gezeigt, wie wichtig unkomplizierte und gut erreichbare Serviceangebote sind. Wiener Wohnen arbeitet daher laufend daran, bestehende Angebote wie die 24-Stunden-Servicenummer 05 75 75 75, die an sieben Tagen in der Woche erreichbar ist, sowie die Website wienerwohnen.at als zentrale Anlaufstelle weiterzuentwickeln und Abläufe zu vereinfachen.

Und genau hier setzt Europas größte kommunale Hausverwaltung mit dem Ausbau ihrer digitalen Services einen weiteren Schritt: Ab Anfang der Woche können die häufigsten baulichen Anträge, wie zum Beispiel die Anbringung von Außenjalousien (die von der Stadt Wien mit bis zu 1.500 Euro gefördert werden) oder der Umbau von Duschen und Wannen, aber auch das Anbringen von Katzensicherheitsgitter mit wenigen Klicks direkt über das Kund*innenportal wienerwohnen.at eingebracht werden. Das erleichtert die Antragstellung für die Mieter*innen wesentlich, reduziert den Papieraufwand deutlich und ermöglicht eine noch raschere Abwicklung. Damit wird ein weiterer Wunsch vieler Bewohner*innen nach einfachen, zeitgemäßen und gut erreichbaren Serviceangeboten umgesetzt.