DAS HOTEL SACHER SALZBURG FEIERT 160 JAHRE AM 16(0). NOVEMBER

Salzburg (OTS) -

Vom 16. bis 22. November feiert das Hotel Sacher Salzburg sein Jubiläum. 7 Tage mit 7 besonderen Aktionen: Von einem Wochenende für eine „160-jährige Familie" bis zu 160 Minuten Masterclass für das beste Wiener Schnitzel der Stadt.

Das Hotel Sacher Salzburg wurde 1866 als Hotel „Österreichischer Hof“ eröffnet. 160 Jahre später entwickelt sich das gerade renovierte Haus kontinuierlich weiter. „Wir möchten gemeinsam mit allen Salzburginnen und Salzburgern feiern – eine ganze Woche lang Menschen zusammenbringen und Freude machen“, sagt Angélique Weinberger, Hoteldirektorin des Hotel Sacher Salzburg. Sieben Tage und jeden Tag eine neue Aktion für die Stadt Salzburg:

Montag, 16.11.: 160 Kerzen auf einer Original Sacher-Torte eröffnen die Jubiläumswoche. Hotelgäste und Salzburger:innen sind eingeladen, vorbeizukommen und bei einem Stück Original Sacher-Torte mitzufeiern – solange der Vorrat reicht. Beginn: 16 Uhr in der Lobby des Hotels.

Dienstag, 17.11.: Das Sacher-Team verteilt 160 süße Überraschungen an karitative Einrichtungen für Kinder und Familien in Salzburg.

Mittwoch, 18.11.: Die Community ist gefragt: In genau 160 Zeichen können Sacher-Fans ihre schönste Erinnerung auf Instagram unter @sachersalzburg teilen. Das beste Posting gewinnt eine Übernachtung für 2 Personen inklusive Dinner im Hotel Sacher Salzburg.

Donnerstag, 19.11.: Bei einer 160-minütigen Wiener-Schnitzel-Masterclass zeigt der Küchenchef, wie das beste Schnitzel der Stadt gelingt. Die Teilnahme wird über Social Media verlost, anschließend wird gemeinsam im Sacher Grill gekocht und verkostet. Die Masterclass findet nach Terminvereinbarung statt.

Freitag, 20.11.: Die ersten 160 Gäste erhalten eine „Sacher-Broth“, die berühmte und gerade international gehypte Suppe, und eine historische Postkarte des Hauses.

Samstag, 21.11.: Am Sacher Winterbeach warten ab 12 Uhr 160 Original Sacher Würfel auf Gäste mit einer Körpergröße von weniger als 160 Zentimetern.

Sonntag, 22.11.: Gesucht wird eine Familie, deren Mitglieder zusammen genau 160 Jahre alt sind. Die erste Familie, die sich meldet und diese Voraussetzung erfüllt, gewinnt ein gemeinsames Wochenende inklusive Frühstück im Hotel Sacher Salzburg.

Mitfeiern, mitmachen und nichts verpassen: Alle Aktionen und Teilnahmeinfos gibt es laufend auf Instagram unter @sachersalzburg.

160 Jahre – gemeinsam mit Salzburg feiern

Über die Sacher Hotels

Luxus, kulinarischer Genuss und gelebte Familientradition: Sacher zählt mit seinen drei Hotels in Wien, Salzburg und Seefeld, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Trieste sowie der einzigartigen Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und gehört den „Leading Hotels of the World“ an. 1876 eröffnete Eduard Sacher das erste Luxushaus in Wien, welches sich in den letzten eineinhalb Jahrhunderten zu jenem Qualitätsunternehmen entwickelte, das Sacher heute ist. Unter der liebevollen Obhut von Alexandra Winkler und ihrem Bruder Georg Gürtler, begeistern die Sacher Hotels heute tagtäglich Besucherinnen und Besucher aus aller Welt; gepflegte Tradition, kombiniert mit einer stetigen, behutsamen Modernisierung, sorgen für einzigartige Sacher Momente.