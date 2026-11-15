Klinik Hietzing mit Spezialambulanz Anlaufstelle für schwere prämenstruelle Beschwerden

Wien (OTS) -

Starke Schmerzen, Schlafprobleme, Brustspannen Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit – für viele Frauen gehören Beschwerden vor der Menstruation zum Alltag. Doch wenn die Symptome regelmäßig auftreten, besonders stark ausgeprägt sind und den Alltag, das Berufsleben oder Beziehungen beeinträchtigen, sollten sie ärztlich abgeklärt werden. Prämenstruelles Syndrom (PMS) und insbesondere die Prämenstruelle Dysphorische Störung (PMDS) werden nach wie vor häufig unterschätzt oder als normale Begleiterscheinungen des Zyklus abgetan.

„PMS und PMDS sind weit mehr als ein bisschen Unwohlsein vor der Menstruation. PMS betrifft schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter, PMDS etwa 3 bis 8 Prozent“, erklärt Ioana Spurny, Leiterin der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing. Mit der Klinik Hietzing gibt es neben dem AKH einen weiteren spezialisierten Standort für die Abklärung und Behandlung von PMS und PMDS im Wiener Gesundheitsverbund.

Von Stimmungsschwankungen bis zu massiver psychischer Belastung

PMS kann sich in der zweiten Zyklushälfte durch die oben genannten körperlichen und psychischen Beschwerden äußern. Bei PMDS stehen insbesondere ausgeprägte psychische Symptome wie depressive Verstimmung, Reizbarkeit, Wut oder Angst im Vordergrund. „Wenn insbesondere die psychischen Symptome sehr stark ausgeprägt sind, sollte man an eine PMDS denken. Wichtig ist, dass die zyklusabhängigen Beschwerden den Alltag, das Berufsleben oder Beziehungen deutlich einschränken. Viele Frauen erleben dabei einen erheblichen Leidensdruck, weil sie sich in dieser Phase stark verändert fühlen und ihre Emotionen oder Reaktionen teilweise nur schwer steuern können“, so Spurny.

Gerade psychische Beschwerden im Zusammenhang mit dem Zyklus werden mitunter nicht als medizinisches Problem wahrgenommen. „Keine Frau sollte Beschwerden, die jeden Monat wiederkehren und die Lebensqualität beeinträchtigen, einfach hinnehmen müssen. PMS und PMDS sind keine Einbildung, sondern reale zyklusbedingte Beschwerden. Betroffene sind damit nicht allein, es gibt Behandlungsmöglichkeiten. Wichtig ist deshalb, die Beschwerden ernst zu nehmen und sich Unterstützung zu holen.“, so Spurny.

In der Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing werden Frauen mit hormonellen und zyklusbezogenen Beschwerden betreut. Zum Angebot zählen unter anderem die Abklärung und Behandlung von Zyklusstörungen sowie die Diagnostik und Therapie von PMS und PMDS. „In unserer Ambulanz nehmen wir die Beschwerden der Patientinnen ernst und hören genau zu. Nach einer ausführlichen Anamnese erhalten die Patientinnen ein Zyklustagebuch, mit dem wir die Symptome über mehrere Zyklen hinweg systematisch erfassen können. Auf dieser Grundlage können wir die Diagnose stellen und gemeinsam mit den Patientinnen eine individuell passende Therapie entwickeln“, erklärt Spurny.

Service-Links:

Ambulanz für gynäkologische Endokrinologie und Kinderwunsch der Klinik Hietzing

https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/kinderwunsch-hormonambulanz/