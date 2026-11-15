Wiener Flugrettung: Burgenland nun auch bei 15a-Vereinbarung zur Finanzierung dabei

Wien (OTS) -

Der Wiener Flugrettungsdienst fliegt nicht nur in Wien und Niederösterreich Einsätze, auch im Burgenland tritt er immer wieder in Aktion. Da die Finanzierung des Flugrettungsdienstes auf neue Beine gestellt werden soll, hat das Burgenland nun ebenfalls die Absicht erklärt, an der 15a-Vereinbarung zur Regelung der Finanzierung des Rettungshubschrauber Christophorus 9 gemeinsam mit Wien und Niederösterreich teilzunehmen. Das vereinbarten der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und dem niederösterreichischen Gesundheitslandesrat Anton Kasser am Rande einer Konferenz der Gesundheitslandesräte in Vorarlberg.

Die Flugeinsätze sollen ab 2028 ebenso wie mit Niederösterreich pro Flugminuten abgerechnet werden, geben der Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekannt. Wien und Niederösterreich kamen Ende August überein, dass nicht mehr eine pauschale Abrechnung für die Einsätze des Rettungshubschraubers gelten soll, sondern dass man künftig eine Echtkostenabrechnung anstrebt.

Vergangenes Jahr sind rund 1.600 Flugminuten des Wiener Flugrettungsdienstes im Burgenland durchgeführt worden, berichtete Hacker. Ab 2028 wird dann jede dieser Flugminuten verrechnet werden. Sowohl Doskozil wie auch Hacker hoben die gute Zusammenarbeit der beiden Bundesländer bei Einsätzen der Wiener Rettungshubschrauber und den guten Weg, auf dem man sich nun in der Kostenfrage befinde, hervor.

„Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Da darf es keine Rolle spielen, ob jemand im Burgenland, in Wien oder in Niederösterreich Hilfe benötigt. Mit dieser 15a-Vereinbarung stellen wir die Zusammenarbeit in der Flugrettung auf eine langfristig verlässliche Grundlage und schaffen zugleich klare Regeln für eine faire Finanzierung, bei der Geld der Leistung folgt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie länderübergreifende Zusammenarbeit funktionieren soll: pragmatisch, partnerschaftlich und vor allem im Interesse der Menschen“, unterstrich Landeshauptmann Doskozil.

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, gemeinsam und über Bundesländergrenzen hinweg mit unseren Nachbarn Wien und Niederösterreich eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung zur langfristigen Sicherstellung der Flugrettung zu vereinbaren. Diese 15a-Vereinbarung ist ein starkes Zeichen gelebter Zusammenarbeit und zeigt, dass wir Länder unsere Verantwortung ernst nehmen und gemeinsam dort Lösungen schaffen, wenn es für die Menschen besonders wichtig sind“, sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Der Hubschrauber C9 ist essenziell für die Notfallversorgung in der Ostregion. Gerade deshalb ist es wichtig, dass die drei Bundesländer partnerschaftlich zusammenarbeiten und die Verantwortung gemeinsam tragen – dazu gehört auch eine faire Kostenverteilung. Es freut uns daher, dass das Burgenland dem neuen Kostenverteilungsschlüssel zugestimmt hat“, betonen die beiden Landesräte Eva Prischl und Anton Kasser.

Der Wiener Rettungshubschrauben fliegt seit 2011 im Auftrag der Bundesländer Wien und Niederösterreich Einsätze. Das Burgenland wird fallweise von diesem Hubschrauber mitbetreut. Der Hubschrauber wird ebenso wie der Pilot vom ÖAMTC zur Verfügung gestellt. Die Flugretter (Sanitäter) werden von der Wiener Berufsrettung gestellt, die Notärzte von Wiener Berufsrettung und Wiener Gesundheitsverbund. (Schluss) red