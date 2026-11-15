  • 15.11.2026, 08:30:02
  • /
  • OTS0005

Novak: Zusätzliche Mittel müssen direkt in die Gesundheitsversorgung fließen

Wien (OTS) - 

Wiens Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak unterstützt die Forderung von Bürgermeister Michael Ludwig, die zusätzlichen Einnahmen aus den Krankenversicherungsbeiträgen der Pensionist*innen anteilig den Landesgesundheitsfonds zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es einstimmige Beschlüsse der Länder. Für Wien geht es dabei um 105,7 Millionen Euro jährlich ab 2027.

„Die Länder tragen die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung und stemmen Jahr für Jahr steigende Kosten. Die Finanzierung muss der Leistung folgen. Die zusätzlichen 105,7 Millionen Euro müssen dort ankommen, wo die Gesundheitsversorgung tatsächlich stattfindet. Jeder zusätzliche Euro wird ausschließlich dafür eingesetzt, die medizinische Versorgung der Wienerinnen und Wiener weiter zu verbessern und unser Gesundheitssystem nachhaltig zu stärken“, betont Novak abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Claudia Varga
Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Barbara Novak
Telefon: +43 1 4000 81211
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Claudia Varga
Mediensprecherin Vizebürgermeisterin Barbara Novak
Telefon: +43 1 4000 81211
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright