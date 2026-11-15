Novak: Zusätzliche Mittel müssen direkt in die Gesundheitsversorgung fließen

Wien (OTS) -

Wiens Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak unterstützt die Forderung von Bürgermeister Michael Ludwig, die zusätzlichen Einnahmen aus den Krankenversicherungsbeiträgen der Pensionist*innen anteilig den Landesgesundheitsfonds zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt es einstimmige Beschlüsse der Länder. Für Wien geht es dabei um 105,7 Millionen Euro jährlich ab 2027.

„Die Länder tragen die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung und stemmen Jahr für Jahr steigende Kosten. Die Finanzierung muss der Leistung folgen. Die zusätzlichen 105,7 Millionen Euro müssen dort ankommen, wo die Gesundheitsversorgung tatsächlich stattfindet. Jeder zusätzliche Euro wird ausschließlich dafür eingesetzt, die medizinische Versorgung der Wienerinnen und Wiener weiter zu verbessern und unser Gesundheitssystem nachhaltig zu stärken“, betont Novak abschließend.