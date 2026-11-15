„Wider das Vergessen“ - Bundesheer erinnert gemeinsam mit Nikolaus Habjan an die Opfer der NS-Kindereuthanasie

Wien (OTS) -

Mit der Veranstaltungsreihe „Wider das Vergessen“ arbeitet das Bundesheer gemeinsam mit dem Schauspieler und Puppenspieler Nikolaus Habjan ein verdrängtes Kapitel der österreichischen Geschichte auf: die Ermordung kranker und behinderter Kinder während des Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt steht das Figurentheater „F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig“, das die Lebens- und Überlebensgeschichte von Friedrich Zawrel erzählt. Ziel ist es, Grundwehrdiener sowie Schülerinnen und Schüler für Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus zu sensibilisieren. An fünf Spielstätten in Perchtoldsdorf bei Wien, Traun, Fernitz-Mellach, St. Johann im Pongau und Innsbruck erhält das Publikum von 29. November bis 18. Dezember 2026 die Gelegenheit, sich mit einem dunklen Kapitel der Vergangenheit auseinanderzusetzen und dessen Bedeutung für die Gegenwart zu reflektieren.

„Am Spiegelgrund“, die Kinderfachabteilung des Deutschen Reiches: Hier werden kranke und behinderte Kinder systematisch zu Opfern des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms. Unter ihnen ist auch Friedrich Zawrel, der vom Anstaltsarzt Dr. Gross als „erbbiologisch und sozial minderwertig“ abgestempelt wird. Sein Vater ist alkoholkrank, seine Mutter mit der Versorgung der Familie überfordert. Seine Kindheit verbringt er in den 1930er-Jahren in Kaisermühlen. Es folgen die Delogierung, Aufenthalte in verschiedenen Heimen und schließlich die Einweisung in die NS-Einrichtung „Am Spiegelgrund“. Gequält, gedemütigt und medizinischen Versuchen ausgesetzt, gelingt Zawrel schließlich die Flucht. Jahrzehnte später, im Jahr 2000, kommt es nach langjährigen Bemühungen zum Gerichtsverfahren gegen Dr. Gross. Doch dieses endet ohne Urteil: Aufgrund angeblicher Demenz wird das Verfahren eingestellt - Gross könne sich an nichts erinnern.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit ‚Wider das Vergessen‘ bringen wir jungen Menschen ein Stück Zeitgeschichte näher, das bis in die Gegenwart reicht. Das Schicksal von Friedrich Zawrel führt uns vor Augen, welches unermessliche Leid die Verbrechen des Nationalsozialismus verursacht haben. Seine Geschichte mahnt uns, niemals zu vergessen und alles dafür zu tun, dass sich solche Verbrechen niemals wiederholen. Es liegt an uns allen, für Menschenwürde und Menschenrechte einzustehen und jeglicher Form von Ausgrenzung und Unmenschlichkeit entgegenzutreten.“

Das Bundesheer nimmt eine wichtige Rolle bei der Wahrung und Verteidigung demokratischer Grundwerte ein. Im Rahmen der Wehrpolitik und der Umfassenden Landesverteidigung wirkt das Bundesheer demokratiegefährdenden Tendenzen wie Ausgrenzung und Rassismus entgegen. Durch Aufklärung und Sensibilisierung sollen insbesondere junge Menschen darin gestärkt werden, gesellschaftliche Einstellungen und Haltungen zu erkennen, kritisch zu hinterfragen und solchen Entwicklungen nachhaltig entgegenzutreten.

Kurzfassung: