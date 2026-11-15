  • 15.11.2026, 07:00:32
  • /
  • OTS0001

600 Polizeischülerinnen und Polizeischüler beginnen im Dezember ihre Grundausbildung

Stärkung der Bundespolizei in ganz Österreich geht weiter. Über 200 Aufnahmen allein in Wien – erstmals zwei Lehrgänge für „Wien auf Zeit“

Wien (OTS) - 

Aktuell befinden sich rund 2.240 Polizeischülerinnen und -schüler in der Grundausbildung – allein mehr als 1.500 haben ihre Grundausbildung 2026 begonnen bzw. werden sie noch beginnen. Im Dezember 2026 sind österreichweit mehr als 600 Neuaufnahmen geplant: rund 250 in Wien, jeweils 100 in Ober- und Niederösterreich, 50 in Tirol sowie jeweils 25 im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und der Steiermark. Weitere 25 Aufnahmen sind für die Objektschutzpolizei in Wien vorgesehen. Im Jahr 2027 sind 2.000 Neuaufnahmen für die Polizei in ganz Österreich vorgesehen – der zweithöchste Wert, den es je gab.

„Wir investieren weiter in die Sicherheit – durch Neuaufnahmen von Polizeischülerinnen und Polizeischüler, die Renovierung von Dienststellen sowie die Anschaffung moderner Fahrzeuge und neuer Schutzausrüstung in ganz Österreich“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

Zwtl.: Neue Ausbildungsklasse für die Objektschutzpolizei

Die Aufnahme einer neuen Klasse von Polizeischülerinnen und Polizeischülern für die sechsmonatige Ausbildung zur Objektschutzpolizei ist für Dezember geplant. Durch die Spezialisierung von Polizistinnen und Polizisten auf den Objektschutz können die personellen Ressourcen künftig gezielter und effizienter eingesetzt werden.

Zwtl.: „Wien auf Zeit“: Flexibilität und Planungssicherheit für Polizeibedienstete

Während es in den Bundesländern laufend mehr geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf als verfügbare Ausbildungsplätze gibt, stellt sich die Situation in Wien anders dar. Das Modell „Wien auf Zeit“ setzt genau hier an.

Das Modell „Wien auf Zeit“ ermöglicht zusätzliche Aufnahmen – im Dezember werden rund 50 in Wien erwartet. Damit wird angehenden Polizistinnen und Polizisten aus allen Bundesländern die Möglichkeit gegeben, ihren Dienst auf Zeit in Wien zu versehen. Die Polizeibediensteten erhalten die Zusicherung, nach fünf Jahren (zwei Jahre Ausbildung und drei Jahre Außendienst) wieder in ihr Heimatbundesland zurückzukehren.

Zugleich erhalten all jene, die schon seit Jahren in Wien Dienst versehen, aber gerne in ihr Heimatbundesland versetzt werden wollen, die Möglichkeit, dies zu tun. Pro Jahr werden mindestens zehn Prozent der Zahl jener, die zusätzlich für Wien aufgenommen werden können, entsprechend den bestehenden Wartelisten in ihre Heimatbundesländer zurückversetzt. Dadurch wird der Personalstand in Wien gestärkt und die übrigen Bundesländer erhalten nach fünf Jahren bestens ausgebildete und erprobte Polizistinnen und Polizisten.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright