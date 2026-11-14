NEOS Wien beschließen Zukunftspaket: Bessere Kindergärten, selbstbestimmtes Altern und moderne Mobilität

Wien (OTS) -

NEOS Wien stellen die Weichen für die Zukunft: Bei der Landesmitgliederversammlung im So/ Vienna wurden heute 3 Anträge zu zentralen Zukunftsfragen beschlossen. Dabei geht es um eine langfristige Vision.

Mit dem Antrag „Kindergarten neu denken – Sprungbrett in die Zukunft“ (97,89 % Zustimmung) werden Kindergärten als erste Bildungseinrichtung gestärkt. Kleinere Gruppen, weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für Pädagoginnen und Pädagogen sollen die Betreuungsqualität steigern. Auch die Sprachförderung soll ausgebaut werden. So wird ein Kindergarten geschaffen, der jedem Kind die besten Bildungschancen ermöglicht.

Mit OID WEAN – Selbstbestimmt altern in Wien (94,64 % Zustimmung) setzen wir NEOS auf eine altersfreundliche Stadt. Dazu gehören wohnortnahe Gesundheitsversorgung, mobile Pflege, flexible Wohnformen, Barrierefreiheit und Maßnahmen gegen Einsamkeit. Ältere Menschen sollen selbstbestimmt leben und aktiv am Stadtleben teilnehmen können.

Die Zukunft fährt (nicht) von allein (89,39 % Zustimmung) will die Mobilität der Zukunft gestalten und die autonome Mobilität in Wien aktiv vorantreiben. Autonome Busse und Shuttles sollen künftig den öffentlichen Verkehr ergänzen und insbesondere in Außenbezirken sowie zu Randzeiten das Angebot verbessern. Außerdem soll sich Wien als Forschungs- und Innovationsstandort für software- und KI-basierte Mobilitätssysteme etablieren.

Mit diesen Beschlüssen setzen NEOS Wien klare Schwerpunkte für die Zukunft: beste Bildungschancen, ein selbstbestimmtes Leben im Alter und innovative Mobilität.