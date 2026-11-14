Sozialistische Jugend Wien: “Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat!”

Wien (OTS) -

Am 14.11. fand die Landeskonferenz der Sozialistischen Jugend Wien statt. Auf der Konferenz wurde mit über 120 Delegierten über inhaltliche Positionen diskutiert sowie ein neuer Landesvorstand und ein Vorsitzteam gewählt. Samuel Schillhammer wurde als langjähriger Aktivist und Landessekretär verabschiedet. Benjamin Bartik wurde von den Delegierten zum neuen Landessekretär gewählt: " Es liegt an uns, unsere Organisation so zu gestalten, dass wir weiter wachsen können, so, dass wir ein Bollwerk gegen die scheinbare Allmacht des Kapitalismus sind. Für uns ist ganz klar: So, wie es ist, so muss es nicht sein!"

Ebenso wurde Lena Stern als SJ Wien Vorsitzende mit 99,11% wiedergewählt. In ihrer Rede spricht sie unter anderem den erstarkenden Rechtsruck an: “Die Sparpolitik verschlechtert die Lebensbedingungen vieler Menschen und spielt damit den Rechten in die Hände. Denn statt Antworten auf berechtigte Sorgen zu geben, nutzen Rechtsextreme die Unzufriedenheit für ihre Hetze. Und das längst nicht mehr nur im Parlament: Mittlerweile versuchen sie, ihre menschenfeindliche Ideologie auch in unsere Schulen zu tragen.”

Unter dem Motto “Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat!“ standen neben personellen Entscheidungen, inhaltliche Debatten über Anträge und Resolutionen im Mittelpunkt. Dabei ging es nicht nur darum, aktuelle politische Entwicklungen zu kritisieren, vor allem hieß es, Perspektiven und Alternativen aufzuzeigen. " Wir werden nicht leise treten, wenn es darum geht, gegen den Rechtsruck, die Krisen, Sparpolitik oder Kriege anzukämpfen. Wir wissen, dass eine andere Welt möglich ist, und für diese müssen wir uns jeden Tag aufs Neue einsetzen! ", betont Stern in ihrer Rede.

Die Landeskonferenz hat mit ihren Beschlüssen klare inhaltliche Leitlinien gesetzt. Lena Stern und Benjamin Bartik werden als neues Vorsitzteam gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand die organisatorische und inhaltliche Arbeit in den nächsten zwei Jahren gestalten.

Fotos der Landeskonferenz und der gewählten Funktionär*innen finden sich unter folgendem Link: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720336912443