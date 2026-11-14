GVV-Bundesvorsitzender Wolfgang Kocevar gratuliert neuem Präsidentenduo des GVV Burgenland

Wien (OTS) -

Bei der heute, Samstag, in Raiding abgehaltenen Landeskonferenz des GVV Burgenland kam es zu einem Wechsel an der Spitze. Nach knapp 14 Jahren übergab der Bürgermeister von Neutal, Erich Trummer, das Zepter erstmals an eine Doppelspitze. Der Bürgermeister von Lutzmannsburg, Roman Kainrath, und der Bürgermeister von Deutsch Jahrndorf, Gerhard Bachmann, wurden mit überwältigender Mehrheit zu den neuen Präsidenten des GVV Burgenland gewählt. ****

GVV-Bundesvorsitzender Wolfgang Kocevar: „Ich bedanke mich bei Erich Trummer für seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinden des Burgenlandes, aber auch über die Landesgrenzen hinaus in seiner bisherigen Funktion als Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes. Erich Trummer hat tagtäglich mit vollem Einsatz für die Kommunen gekämpft. Er ist ein Aushängeschild der Kommunalpolitik für ganz Österreich,“ so der GVV-Bundesvorsitzende.

Unter der Amtszeit von Erich Trummer wurde der Höchststand an SPÖ-Bürgermeister*innen im Burgenland erreicht. Sage und schreibe 96 der 171 burgenländischen Gemeinden wurden sozialdemokratisch geführt.

„Mit Roman Kainrath und Gerhard Bachmann übernehmen zwei erfahrene Kommunalpolitiker die Spitze des GVV Burgenland. Zudem sind beide seit Jahren im Landtag. Ich bin mir sicher, dass der erfolgreiche Weg des GVV Burgenland mit den beiden neuen Präsidenten fortgesetzt wird. Im Namen des GVV Österreich wünsche ich ihnen für ihre neue Aufgabe alles Gute,“ so der GVV-Bundesvorsitzende Wolfgang Kocevar abschließend. (Schluss) mg/lw