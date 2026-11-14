NEOS Wien: „Wir gestalten die Zukunft Wiens aktiv mit!“

Wien (OTS) -

Meinl-Reisinger, Wiederkehr, Emmerling und Arapović bei Landesmitgliederversammlung: Bildungsreformen zeigen erste Ergebnisse – NEOS wollen Wien aktiv weiterentwickeln

Wie soll Wien in Zukunft aussehen? Und was braucht es, damit die Stadt auch für die nächsten Generationen lebenswert bleibt? Mit diesen Fragen hat sich NEOS-Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger bei der Landesmitgliederversammlung von NEOS Wien auseinandergesetzt. Ihre Botschaft: Die Zukunft ist offen. Sie kann besser oder schlechter werden – und es liegt an der Politik, welchen Weg wir einschlagen.

„Wir NEOS schauen nüchtern auf das, was ist, und übernehmen Verantwortung dafür, was daraus wird. Denn die Zukunft ist offen. Es liegt an uns, welchen Weg wir einschlagen. Wir NEOS gestalten die Zukunft Wiens aktiv mit. Und jetzt, wo wir in Wien und im Bund Regierungsverantwortung übernehmen, wird deutlich, was alles möglich ist, wenn Bund und Land wirklich an einem Strang ziehen“, so Meinl-Reisinger.“

Bildungsreformen zeigen erste Ergebnisse

Wie sich dieser Gestaltungsanspruch konkret auswirkt, zeigt sich besonders in der Bildung. Mit dem Chancenbonus erhalten Schulen mit besonderen sozialen und sprachlichen Herausforderungen zusätzliche Unterstützung. Die Deutschförderung wurde ausgebaut, die Sommerschule für Kinder mit Förderbedarf gestärkt, zusätzliche Deutschkurse für Schulanfänger in den Sommerferien sorgten in Wien für einen Aufschwung.

Denn dass diese Maßnahmen in die richtige Richtung gehen, zeigen die aktuellen Zahlen: Mit Stichtag 1. Oktober 2026 hatten 15.174 Kinder und Jugendliche an Wiens öffentlichen Pflichtschulen einen außerordentlichen Status. Das sind 3.110 weniger als im Vorjahr – ein Rückgang um 17 Prozent und der niedrigste Wert seit dem Schuljahr 2021/22.

„Die Zahl der außerordentlichen Schülerinnen und Schüler an Wiens öffentlichen Pflichtschulen ist deutlich gesunken. Das sind gute Nachrichten für Wien. Es zeigt, dass die Aufholjagd begonnen hat und wir bei der Deutschförderung und den Bildungsreformen vorankommen. Gleichzeitig dürfen wir uns auf diesen ersten Fortschritten nicht ausruhen. Unser Ziel ist es jedem Kind die Flügel zu heben“, betont Bildungsminister und NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr.

Für NEOS beginnt gute Bildung bereits vor dem Schuleintritt. Mit dem Reformprozess „Kindergarten neu denken“ arbeitet die Stadt daran, die Qualität der frühkindlichen Bildung weiterzuentwickeln. Dazu gehören bessere Rahmenbedingungen für Pädagog:innen, eine stärkere Sprachförderung und kleinere Gruppen. NEOS-Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling setzt sich dafür ein, dass jedes Kind möglichst früh die Unterstützung bekommt, die es für einen guten Start in die Bildungslaufbahn braucht.

„Jedes Kind soll im Kindergarten Deutsch ganz selbstverständlich im Spiel lernen und die Möglichkeit haben, Freundschaften zu schließen. Dafür brauchen wir Gruppen, in denen die Kinder einander verstehen, Pädagoginnen und Pädagogen mit ausreichend Zeit und Eltern, die in die Bildungsarbeit eingebunden sind. Genau diese Voraussetzungen schaffen wir mit ‚Kindergarten neu denken“, so Emmerling.

Aus Vereinbarungen müssen Veränderungen werden

Wie aus politischen Vorhaben konkrete Verbesserungen werden, stand im Mittelpunkt des Beitrags von NEOS-Klubobfrau Selma Arapović. Sie verwies auf die Arbeit des Rathausklubs und den Umsetzungsstand des Regierungsprogramms: Von insgesamt 1.011 Vorhaben ist bereits mehr als die Hälfte umgesetzt oder in Umsetzung. Für Arapović ist dabei entscheidend, genau hinzuschauen, ob politische Beschlüsse tatsächlich bei den Menschen ankommen.

„Wir haben das Regierungsprogramm verhandelt. Jetzt müssen wir liefern. Unsere Aufgabe ist es, die Umsetzung genau zu verfolgen, eigene Prioritäten in der Koalition zu vertreten und dafür zu sorgen, dass aus Vereinbarungen konkrete Veränderungen für die Wienerinnen und Wiener werden“, so Arapović.

Neben den Bildungsreformen brauche Wien auch einen starken Wirtschaftsstandort, eine verlässliche Energieversorgung und einen verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Für NEOS bedeutet Zukunftspolitik deshalb auch, Ausgaben zu hinterfragen, gewachsene Strukturen zu überprüfen und die notwendigen Investitionen in Bildung und Gesundheit abzusichern.

Mit NEOS geht was weiter: Wir warten nicht darauf, dass die Zukunft besser wird. Wir packen an, setzen Reformen um und liefern!

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