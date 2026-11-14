Grüne Landesversammlung bestätigt Judith Pühringer und Peter Kraus mit 87,7 Prozent als Spitzenduo

Wien (OTS) -

Auf der 92. Landesversammlung wurden Judith Pühringer und Peter Kraus heute Vormittag mit großer Mehrheit als Doppelspitze bestätigt. 87,7 Prozent haben sich für das Duo an der Spitze der Partei ausgesprochen. „Wir freuen uns über dieses großartige Ergebnis und sind uns des damit verbundenen Auftrags bewusst. Der starke Zuspruch unserer Mitglieder lässt uns die kommenden Aufgaben zuversichtlich angehen. Wien verdient ein neues Versprechen. Wir werden alles dafür tun, damit das Leben in unserer Stadt wieder leichter wird”, so Pühringer und Kraus, die 2021 erstmals zum Spitzenduo gewählt wurden.

Historisch starke Grüne

In ihrer zuvor gehaltenen Rede führten die beiden Parteivorsitzenden die Zielsetzungen und inhaltlichen Schwerpunkte aus. „Unser Ziel ist ein würdevolles Leben für alle Wiener:innen. Dazu gehören leistbares Wohnen, leistbare Energie, günstige Öffis und das Wissen, dass die Schule ums Eck wieder die beste ist“, so Pühringer. Den erfolgreichen Weg der letzten Jahre – mit erstmals vier Grünen Bezirken und stetig wachsendem Zuspruch – wolle man konsequent weiterverfolgen. „Wir wollen als Wiener Grüne so stark werden, dass an uns kein Weg vorbeiführt“, so Kraus.

„Unser Gegner heißt Stillstand“

Die SPÖ werde man, wo notwendig, auch weiterhin deutlich kritisieren. „Die SPÖ verspielt gerade das Erbe des Roten Wien, vor allem, wenn es um die Leistbarkeit des Lebens geht. Einen Bürgermeister, der während eines beispiellosen Hitzesommers einfach untertaucht, werden wir immer kritisieren. Unser Gegner heißt aber nicht Ludwig, sondern Stillstand. Wir verändern, was nötig ist, damit bleibt, was wichtig ist“, so Pühringer und Kraus – und abschließend: „Unser Antrieb ist die Zuversicht, dass Wien wieder mehr sein kann.“