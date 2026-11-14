Förderungen für Dämmung und Heizungstausch: Energieberater*innen wissen, was dafür zu tun ist

Wien (OTS) -

Im Rahmen der Sanierungsoffensive 2027 werden zum Beispiel Fenstertausch, Wärmedämmung und der Umstieg auf erneuerbare Energien gefördert. Doch wie können diese Förderungen in Anspruch genommen werden? Energieberater*innen wissen, was zu tun ist, um Förderungen zu bekommen und den rechtlichen Vorschriften in Österreich zu entsprechen. Sie sind die firmenunabhängige Stütze beim Planen von Sanierungen. Das Know-how dafür bekommen sie in der Energieberater*innen-Ausbildung. Regelmäßig finden Kurse für Anfänger*innen und Fortgeschrittene statt. DIE UMWELTBERATUNG informiert zu den Terminen auf www.umweltberatung.at/eba und unter 01 803 32 32.

Sanierung sorgt dafür, dass Gebäude behaglich sind und dabei mit wenig Energie auskommen. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis braucht es kompetente, firmenunabhängige Beratung. Energieberater*innen stehen mit Rat und Tat zur Seite ‒ auch wenn jemand zu einem Bauvorhaben eine zweite, firmenunabhängige Meinung einholen möchte. Das Know-how für die Beratungen bekommen sie bei der Ausbildung zum*zur Energieberater*in. „Besonders wichtig ist uns den Teilnehmenden mitzugeben, dass am Ende einer Beratung immer der nächste erreichbare Schritt feststehen soll. Denn eine Sanierung ist ein großes Unterfangen – wenn der nächste Schritt klar ist, fällt es leichter, sich an dieses Projekt heranzuwagen“, erklärt Ursula Musil, Architektin und Energieberater*in von DIE UMWELTBERATUNG.

Auf Fakten basierend beraten lernen

Die Basis für kompetente Energieberater*innen wird im Anfänger*innen-Kurs gelegt. Im Fortgeschrittenen-Kurs steht vertiefendes Wissen mit Zahlen, Fakten und Berechnungen am Programm. Außerdem sammeln die Teilnehmenden erste praktische Beratungserfahrungen und werden dabei von Beratungsprofis begleitet. Bei bestandener Prüfung gibt es das Energieberater*innen-Zertifikat. Genau solche Expert*innen werden gebraucht, um raus aus Öl und Gas zu kommen und die effiziente Nutzung von Energie zu steigern.

Vernetzung unterschiedlicher Branchen

Die Teilnehmenden haben unterschiedliche berufliche Hintergründe. Sie kommen zum Bespiel aus den Bereichen Planung und Architektur, Immobilien oder Energiemanagement. Auch Rauchfangkehrer*innen, Installateur*innen, Verwaltungsangestellte und viele andere Berufsgruppen sind dabei. Die Ausbildung bietet die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch von Insiderwissen.

Fortgeschrittenenkurs mit urbanem Schwerpunkt

Der F-Kurs in Wien legt einen Schwerpunkt auf den mehrgeschoßigen Wohnbau. Die Inhalte zielen besonders auf die Komplexität der Sanierungen im urbanen Raum ab. Da gibt es zum Beispiel technische und rechtliche Vorgaben für die Dekarbonisierung eines Gebäudes – also den Ausstieg aus Öl und Gas – zu beachten.

Aktuelle Termine

19. Jänner bis 28. Juni 2027 F-Kurs in Wien

20. April bis 11. Mai 2027 A-Kurs in Wien

Langjährige Kooperation

Die Kurse finden in Wien und Niederösterreich in langjähriger Kooperation mit der Energie- und Umweltagentur NÖ statt, dabei fließen viele Jahre Beratungs- und Kurserfahrung ein. Die Ausbildung zum*zur Energieberater*in erfolgt nach den Standards der ARGE EBA –Arbeitsgemeinschaft Energieberater*innenausbildung.

Information

Informationen zum Ausbildungsprogramm bietet DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/eba

Wer eine Energieberatung in Anspruch nehmen möchte, findet dafür die österreichweiten Kontakte zu Organisationen auf www.umweltberatung.at/firmenunabhaengige-energieberatung.

Gerne informiert DIE UMWELTBERATUNG auch individuell über die Kurse – an der Hotline unter Tel. 01 803 32 32.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.