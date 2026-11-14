Verfassungsschutz erweitert: Extremismusprävention für junge Erwachsene

Wien (OTS) -

Mit dem Präventionsprogramm „RE#think“ setzen die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und die Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Prävention von Radikalisierung und Extremismus bei jungen Erwachsenen im Alter von 17 bis 25 Jahren. Das Programm ist für den Einsatz in Berufsschulen und der offenen Jugendarbeit konzipiert. Die Workshopreihe „RE#work“ für 13- bis 17-Jährige ist bereits seit mehreren Jahren österreichweit erfolgreich im Einsatz.

Prävention im Umgang mit digitalen Medien

Radikalisierung und extremistische Ideologien stellen eine zunehmende gesellschaftliche Herausforderung dar und sind eine Gefahr für unsere demokratischen Grundwerte. „RE#think“ erreicht junge Erwachsene in einer für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung wichtigen Lebensphase. Im Mittelpunkt des Präventionsprogramms stehen die Vermittlung von Wissen, die Sensibilisierung für Radikalisierungsprozesse und extremistische Inhalte sowie die Stärkung von Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien.

Inhalte zur Sensibilisierung rund um Extremismus

Beim ersten Teil des dreistufigen Programms wird das Lehrpersonal an Berufsschulen sowie das Betreuungspersonal und Ansprechpersonen in der offenen Jugendarbeit zu den Themen Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus geschult. Dabei werden Zusammenhänge und Dynamiken von Radikalisierungsprozessen, erste Anzeichen einer möglichen Radikalisierung und die Rolle extremistischer Ideologien thematisiert.

Die beiden weiteren Module richten sich unmittelbar an junge Erwachsene. Dabei geht es um die rechtliche Einordnung von Radikalität und Extremismus, das Erkennen extremistischer Inhalte im Internet sowie den kritischen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und Fake News. Auch werden die Themen Menschenrechte, Demokratie und Sicherheit behandelt. Ergänzend werden wichtige Kontaktstellen und Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige vermittelt.

Dialog im Mittelpunkt

Ein wesentlicher Bestandteil des Programms ist der Dialog mit den Teilnehmenden. „RE#think“ setzt dabei nicht auf Kontrolle oder Repression, sondern auf Beziehung, Bildung und persönliche Resilienz. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Wahrnehmung und Reflexionsfähigkeit zu stärken sowie junge Menschen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Informationen, Polarisierung und gesellschaftlichen Entwicklungen zu befähigen.

Durch die Förderung kritischer Medienkompetenz, diskursiver Fähigkeiten und demokratischer Werte soll ein Beitrag dazu geleistet werden, Radikalisierung frühzeitig zu erkennen und Handlungskompetenzen im Umgang mit radikalisierenden Inhalten im Netz zu entwickeln. Gleichzeitig werden Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und demokratischen Teilhabe sowie bestehende Unterstützungssysteme aufgezeigt.

Weitere Informationen zum Programm

Mit „RE#think“ stellt die DSN ein praxisorientiertes Präventionsangebot für Berufsschulen und die außerschulische Jugendarbeit bereit. Weitere Informationen zum Präventionsprogramm „RE#think“ und zu den Angeboten der Staatsschutzprävention sind unter https://www.dsn.gv.at/217/index.html abrufbar. Darüber hinaus können auch Bedienstete der Staatsschutz-Prävention in den jeweiligen Landespolizeidirektionen Auskünfte zum Programm geben.